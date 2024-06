Sollte Nagelsmann die DFB-Startelf gegen Ungarn verändern?

Am Mittwoch steht das zweite deutsche Spiel bei der Heim-EM an. Beim Auftaktsieg gegen Schottland haben die DFB-Spieler überzeugt - sowohl jene in der Startelf als auch die Joker von der Bank. Sollte Bundestrainer Julian Nagelsmann gegen Ungarn Änderungen vornehmen?

Elf aus 26: Julian Nagelsmann muss seine zweite EM-Startelf wählen. IMAGO/Kirchner-Media