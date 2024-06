Sollen die zweiten Mannschaften von Profiklubs künftig in einer eigenen Liga spielen?

Die Zweitvertretungen der Profiklubs kommen bei vielen nicht gut an. Sollen sie künftig in einer eigenen Liga spielen?

Der VfB Stuttgart II spielt 2024/25 in der 3. Liga. IMAGO/Sportfoto Rudel

Mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund sowie den Aufsteigern Hannover 96 II und VfB Stuttgart II nehmen in der Saison 2024/25 insgesamt drei zweite Mannschaften an der 3. Liga und damit am deutschen Profifußball teil. Dies ist für viele ein Ärgernis.

Eine Online-Petition fordert eine eigene Liga für die Zweitvertretungen. "Die Zweitvertretungen der Profivereine setzen regelmäßig Spieler aus der ersten Mannschaft ein, was unter anderem den Wettbewerb verzerrt. Dies führt zu unfairen Bedingungen", heißt es dort. Darüber hinaus lebe der Fußball von und mit den Fans. Zweitvertretungen hätten aber keine Fankultur und würden maximal eine Handvoll Zuschauer mitbringen.

Wie siehst du das? Ist eine eigene Liga für die zweiten Mannschaften von Profiklubs eine Lösung?

