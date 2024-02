Solingen treibt Professionalisierung des Jugendbetriebs voran

Der HSV Solingen-Grafräth möchte die Jugendarbeit in Zukunft weiter professionalisieren. Dafür verpflichtet der Gesamtverein zwei neue Trainerinnen. Außerdem fällt eine weitere Personalentscheidung.

Jenny Karolius und Laura Vasilescu wechseln zur neuen Saison vom TSV Bayer 04 Leverkusen zum HSV Solingen-Gräfrath. Der HSV freut sich über 2 hochkarätige Trainerinnen, die in Zukunft als Bindeglied zwischen dem Gesamtverein und dem neuen, hauptamtlichen Trainer der Bundesligamannschaft Jonas Schlender fungieren sollen. Zusammen mit ihm werden neue Konzepte erarbeitet und die Jugendarbeit auf ein neues Niveau gehoben. So hat der Gesamtverein zukünftig mehr Möglichkeiten, den Trainingsbetrieb auf professionelle Füße zu stellen.

Karolius und Vasilescu sind motiviert bei der Professionalisierung der Jugendarbeit zu unterstützen. "Wir haben uns entschieden, nach Solingen zu wechseln, da wir uns mit dem Konzept des Vereins sehr gut identifizieren können. Wir haben große Lust und Energie, die Jugendabteilung wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehört. Wir sind uns sicher, dass unsere Erfahrung und Leidenschaft die perfekte Kombination mit dem Konzept des Vereins darstellt. Die Vorschläge und Ideen von Jan Gebel und Stefan Bögel haben uns überzeugt und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Gebel, 1. Vorsitzender des Vereins, ist glücklich über die Trainer-Verpflichtungen. “Die lange Suche hat ein erfolgreiches Ende gefunden. Mit großem Stolz freue ich mich, die beiden Trainerinnen bei uns begrüßen zu können. Wir freuen uns darüber, sie für den HSV Solingen Gräfrath und unsere Jugendarbeit begeistern zu können. Gemeinsam werden wir weiterhin an unserem erfolgreichen Jugendkonzept festhalten und dieses weiter ausbauen. Wir werden mit beiden Trainerinnen, die sich auch um unser Jugendkonzept kümmern, in eine gemeinsame, erfolgreiche Zukunft starten."

Karolius und Vasilescu verfügen beide als Spielerinnen über jahrelange Bundesliga-Erfahrung und sind derzeit im Trainingsbetrieb des TSV Bayer 04 Leverkusen eingebunden. Karolius trainiert, zusammen mit Jörg Hermes, seit 2020 die A-Jugend und die Drittliga-Mannschaft von Leverkusen. Vasilescu ist für den TSV Bayer Leverkusen Landestrainerin beim Handball-Verband Nordrhein.

Torhüterin wechselt in die Nordrheinliga

Bereits gestern teilte der HSV Solingen-Gräfrath mit, dass Torhüterin Charlotte Wahlen sich mit sofortiger Wirkung dem Nordrheinligisten Fortuna Köln anschließt. Die 18-Jährige erhält aktuell nur geringe Einsatzzeiten im Bundesligateam und entschied sich aus diesem Grund zum Wechsel. Sie wird allerdings weiterhin am Trainingsbetrieb in der Klingenstadt teilnehmen.

"Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Teil dieses Teams sein und in meinem Heimatverein in den Profi-Sport einsteigen konnte. Ich bin hier aufgewachsen und werde auch nach meinem Wechsel nicht aus der Welt sein und die Mädels weiterhin unterstützen. Aus sportlicher Sicht ist es für mich in nächster Zeit jedoch wichtig, wieder mehr zu spielen, um mich weiterentwickeln zu können. Ich freue mich auf mein neues Team beim SC Fortuna Köln", kommentiert Wahlen den Entschluss.