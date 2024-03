Solingen sichert sich talentierte Linkshänderin

Der HSV Solingen-Gräfrath bastelt weiter an seinem Kader für die neue Saison. Dabei holt der Bundesliga-Aufsteiger nun ein Talent aus Sachsen.

Die 19-jährige Patricia Nikolic wechselt zur neuen Saison vom HC Leipzig zum HSV Solingen-Gräfrath. Nikolic wurde beim TSV Bayer 04 Leverkusen ausgebildet und durchlief dort den kompletten Nachwuchsbereich, ehe sie im vergangenen Jahr nach Sachsen gewechselt war.

Die Linkshänderin, die im rechten Rückraum aufläuft, hat sich aufgrund ihrer konstant guten Leistungen zudem in die U19/20-Nationalmannschaft gespielt. In der laufenden Saison erzielte sie in 20 Partien bislang 31 Treffer.

Nikolic schwärmt von Solingen

Auf diesen Leistungen will sie nun ab Sommer in Solingen aufbauen. "Ich freue mich auf die neue Herausforderung in Solingen, wo ich mich sowohl sportlich als auch persönlich weiterentwickeln möchte. Hier bieten sich für mich die optimalen Bedingungen in Heimatnähe gleichzeitig auf professionellem Niveau Handball zu spielen und mein Studium in Köln fortzusetzen", schildert Nikolic, die einen Zwei-Jahresvertrag unterschrieben hat.

"Ich freue mich, dass wir mit Patricia Nikolic eine talentierte Rückraumspielerin verpflichtet haben. Sie wird als Linkshänderin unser Spiel variabler machen. Ich bin mir sicher, dass sie sowohl charakterlich als auch spielerisch perfekt in unser Team passt", sagt HSV-Geschäftsführer Stefan Bögel.