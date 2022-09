"Solidarität den Opfern": Darum hat Essen aufs Feiern in der "Kurve" verzichtet

Wie nach dem Essener 2:1-Erfolg über Erzgebirge Aue durchgesickert war, wurde das von Christoph Dabrowski trainierte Drittliga-Team Tage zuvor nach dem 1:1 in Bayreuth Zeuge "eines feigen wie brutalen Überfalls" - und zwar von RWE-Gruppierungen untereinander. Deswegen wurde nach dem jüngsten Sieg auch nicht groß gefeiert.

Nach dem 1:1-Remis in Bayreuth vom 28. August 2022 war es damals bei der Rückfahrt zu einem Zwischenfall gekommen, zu dem sich der Verein drei Tage später rund um das Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (2:1) bereits ausführlich geäußert hatte. Demnach waren auf einem Autobahnrasthof eigene Fans aufeinander losgegangen - mehrere Verletzte inklusive. Der Mannschaftsbus war zur gleichen Zeit auf dem Parkplatz und wurde deswegen unmittelbarer Zeuge davon, wie die Insassen eines RWE-Fanbusses attackiert wurden.

An diesem Montag nun nahm Essen dazu nochmals Stellung - genauer gesagt: die Mannschaft, die nach dem Erfolg über die Auer ihren damit verbundenen ersten Saisonsieg am vergangenen Freitag nicht mit den Fans gefeiert und dafür offenbar Kritik bekommen hatte.

Die Mitteilung im Wortlaut:

Liebe Rot-Weisse!

Vor etwa einer Woche sind wir, die Mannschaft samt Trainer- und Betreuerteam, Zeuge eines verachtenswerten Vorfalls auf einem Rastplatz irgendwo zwischen Bayreuth und Essen geworden. Es dauerte eine ganze Weile, bis wir begriffen hatten, dass da tatsächlich Leute aus einer Essener Fangruppierung auf andere RWE-Fans losgegangen waren. Dieser ebenso feige wie brutale Überfall hat uns verstört und nachdenklich gemacht.

Wir haben in der vergangenen Woche versucht, das Erlebte in mehreren internen Sitzungen und Gesprächsrunden zu verarbeiten und auszublenden. Für uns war aber klar, dass wir nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen können. Ja - wir brauchen die lautstarke und bedingungslose Unterstützung ALLER Fans. Aber ebenso klar ist auch, dass wir jede Form von Gewalt verurteilen, erst recht, wenn sie in den Farben unseres Vereins ausgeübt wird.

Am Freitag gegen Aue haben wir alle von der ersten bis zur letzten Minute alles in die Waagschale geworfen, damit wir endlich den ersten Saisonsieg erringen können - wir auf dem Feld und Ihr auf den Rängen. Nach Abpfiff waren wir gleichermaßen glücklich wie erleichtert. Trotzdem machte dieser Sieg die Vorkommnisse der Vorwoche für uns nicht vergessen. Aus Solidarität den Opfern gegenüber und als klare Botschaft gegen Gewalt haben wir entschieden, auf ausufernde Feierlichkeiten mit der "Kurve" zu verzichten, uns aber trotzdem bei allen Tribünen für die grandiose Unterstützung - nicht nur in diesem Spiel, sondern auch schon in den letzten Wochen - zu bedanken.

Wie gesagt: Für uns war es in diesem Moment nicht möglich, mit Euch zu feiern und gleichzeitig ein klares Signal an die Chaoten zu senden, die dem Verein mit ihrem wiederholt schädlichen Verhalten immer wieder Probleme bereiten.

Wenn jemand das Gefühl bekommen hat, dass wir uns vom gesamten Publikum als solches abgewendet haben, dann ist hier ein falscher, von uns nicht beabsichtigter Eindruck entstanden. Wir wissen natürlich, dass sich gerade auf der Westtribüne wahrscheinlich 99 Prozent der Fans genau wie wir von jeglicher Gewalt distanzieren. Im Nachhinein muss man sagen, dass es sicherlich besser gewesen wäre, unser Statement zu den Vorkommnissen bereits vor dem Spiel gegen Aue zu kommunizieren.

Wir werden weiterhin alles geben, damit wir noch viele Siege gemeinsam mit Euch feiern können. Dafür brauchen wir Eure gewohnte, bedingungslose Unterstützung. Denn eines bleibt immer: Wir werden nur zusammen erfolgreich sein.

Eure Mannschaft!

