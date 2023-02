Soldos Kampf gegen seine schwarze Serie

Im Sommer auf den letzten Drücker verpflichtet, steht Nikola Soldo in seiner Geburtsstadt vor seinem siebten Bundesligaeinsatz.

Wenn der 1.FC Köln am Samstag beim VfB Stuttgart antritt, wird dies für Nikola Soldo zu einem besonderen Spiel. Wurde der 22-Jährige doch in der schwäbischen Metropole geboren, in der sein Vater Zvonimir Soldo, der später auch den FC trainierte, als Spieler ganz tiefe Fußstapfen hinterlassen hat.

Warten auf den ersten Sieg

Neben diesem emotionalen Aspekt seiner Rückkehr steht für den Innenverteidiger auch eine erneute Bewährungsprobe an. Soldo, der zum Ende der Sommer-Transferperiode aufgrund diverser Verletzungen in der Abwehr verpflichtet worden war, wird am Samstag zum siebten Mal in der Bundesliga auflaufen. Wobei er auf dem Platz noch auf seinen ersten Bundesligasieg wartet.

Die Chance, diese schwarze Serie zu brechen, wird er bekommen. "Timo Hübers wird von Nikola Soldo ersetzt", erklärte Steffen Baumgart am Mittwoch und attestierte dem Abwehrspieler eine gute Entwicklung: "Er hat aus meiner Sicht einen, sehr, sehr guten Weg gemacht, auch gerade in der längeren Phase der Wintervorbereitung. Er ist ein junger Spieler, der sich jedes Bundesligaspiel hart erarbeiten muss. Aus meiner Sicht macht er gute Fortschritte."

Zuletzt war dies beim 1:1 der Kölner beim FC Bayern zu sehen. "In München hat er mit Jeff Chabot ein sehr gutes Spiel gemacht, das aber andere Voraussetzungen hatte, was die Defensive angeht", lobt und mahnt der Trainer in einem. Klar ist: In München wurde der FC nach der Pause tief in die eigene Hälfte gedrückt.

Gut für Soldo (kicker-Note 2), der seine Zweikampfstärke ausspielen und seine Defizite in punkto Schnelligkeit leichter verstecken konnte, als es nun in Stuttgart möglich sein dürfte. Gegen den VfB wird der FC mit seiner aktiven Spielweise und hohem Attackieren deutlich mehr Räume im Rücken der Viererkette verteidigen müssen.

Selke und Ljubicic kehren zurück

Soldo hat seinen Platz in der Startelf am Samstag sicher. Zwei andere Akteure kehren zumindest ins Spieltagsaufgebot zurück. Davie Selke (nach Knieprellung) und Dejan Ljubicic (nach Mandelentzündung) haben sich im Training zurückgemeldet und sind einsatzfähig. "Wenn alles normal läuft, werden sie mit im Kader sein. Davon gehen wir aus", sagte Baumgart, der mahnt, den Gegner, der auf Rang 17 steht, nicht zu unterschätzen.

"Stuttgart war in den letzten Spielen nicht vom Glück verfolgt, wurden unter Wert geschlagen", betont der FC-Trainer, "das ist eine Mannschaft, die, wenn sie ins Laufen kommt, zu mehr in der Lage ist, als nur die Bundesliga zu halten." Für seine Mannschaft gilt dies allerdings seit dem Wiederauftakt ebenso.