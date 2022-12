Soldo: "Wir haben schon bewiesen, dass nichts unmöglich ist"

Kroatien hat im Laufe der Geschichte schon so manches Mal für eine WM-Überraschung gesorgt, das weiß auch Zvonimir Soldo. Der Ex-Bundesligaprofi glaubt auch an das aktuelle Team - und an einen Coup gegen Brasilien.

Hat Vertrauen in die kroatische Nationalelf: Zvonimir Soldo. imago images/GEPA pictures