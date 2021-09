"Solche Siege werden uns weiterbringen": Duisburg jubelt wieder nach drei Niederlagen

Der MSV Duisburg konnte mit einem 2:0-Erfolg gegen die Würzburger Kickers den dritten Sieg der Saison einfahren. Nachdem in der Woche zuvor "Dotchev-Raus"-Rufe durchs Stadion hallten, zeigte sich der Trainer nach dem Heimsieg zufrieden und erleichtert.

MSV-Coach Pavel Dotchev sah eine "intensive Partie, mit viel Hektik dabei." Unterm Strich fand der 55-Jährige im Interview bei MagentaSport, dass es nicht "unsere beste Leistung war, die wir gezeigt haben.“ Und dennoch stehen den zuletzt schwächelnden Duisburgern drei Punkte zu Buche, die der MSV wieder öfter feiern und nutzen will. "Solche Siege werden uns weiterbringen", meinte Dotchev im Hinblick auf die restliche Saison.

Einleiten konnte diesen Erfolg Oliver Steurer, der am Samstag seinen Debüt-Treffer im Zebra-Dress erzielen konnte. Er mahnte nach dem Spiel an, dass "wir noch an so vielen Dingen arbeiten müssen. In der zweiten Halbzeit hatten wir noch ein paar Probleme. Hundertprozentig zufrieden bin ich mit dem Spiel nicht." Ähnlich wie sein Coach sah der Innenverteidiger ein hektisches Spiel, in dem die Duisburger hätten "die Ruhe bewahren müssen um nochmal Chancen herauszuspielen. Dann schießen wir vielleicht auch noch das 3:0 oder 4:0“.

Der 26-Jährige sah rückblickend zu Beginn der Partie "eine gewisse Nervosität" bei seinem Team, die aber "nach drei verlorenen Spielen in Folge auch nicht unberechtigt war. Da bin ich natürlich froh drüber, dass ich heute der Dosenöffner sein durfte“, erklärte der Torschütze abschließend mit einem leichten Grinsen im Gesicht.

Für die Zebras steht am 13. September das Auswärtsspiel beim Türgücü München auf dem Programm.