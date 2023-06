Solbakken nach folgenschwerer Haaland-Auswechslung: "Er war komplett leer"

Nach der bitteren 1:2-Niederlage gegen Schottland ist die EM-Qualifikation Norwegens in höchster Gefahr. Trainer Stale Solbakken musste nach Abpfiff die Auswechslung seines Top-Stars erklären.

Als Erling Haaland in der 84. Spielminute des dritten EM-Qualifikationsspiels Norwegens gegen Schottland den Platz verließ, da war die Welt der Skandinavier noch in Ordnung. Schließlich hatte der Weltstar sein Land mit seinem 22. Treffer im 24. Länderspiel auf die Siegerstraße gebracht - ein Dreier, der nach der Auftaktniederlage gegen Spanien und dem enttäuschenden Remis gegen Georgien so unfassbar wichtig gewesen wäre. Stattdessen musste der ehemalige Dortmunder von der Seitenlinie zusehen, wie Schottland innerhalb von nur 104 Sekunden das Spiel drehte und die EM-Hoffnungen Norwegens in größte Gefahr gerieten.

Angesichts von nur einem Punkt aus drei Spielen und acht Punkten Rückstand auf die führenden Schotten in der Quali-Gruppe A deutet vieles darauf hin, dass die seit der Europameisterschaft 2000 währende Turnierdürre andauern wird. "Das ist das Schlimmste, was wir je erlebt haben", erklärte Trainer Stale Solbakken konsterniert, auch Kapitän Martin Ödegaard verspürte nach dem Abpfiff wenig Optimismus. Die späte Niederlage sei "brutal und bleischwer", Chancen auf die EM-Teilnahme rechnete sich der Arsenal-Star nach der Partie kaum mehr aus. "Es sieht schwierig aus, das muss ich ehrlich sagen."

Norwegen ist gegen Zypern zum Siegen verdammt

Wenig überraschend rückte in der Folge Nationaltrainer Solbakken am Samstagabend in den Fokus. Die Auswechslung Haalands, des wohl besten Spielers des vergangenen Fußballjahres, stieß bei Fans und Experten zugleich auf Unverständnis. Zumal auch die Schotten in Person von John McGinn nach dem Spiel zugegeben hatten, dass die Auswechslung des Top-Stürmers das späte Comeback befeuert hatte („Als Haaland den Platz verlassen hat, haben wir einen Schub bekommen“).

Er ist fertig. Ausgepumpt. Stale Solbakken

Der 22-Jährige habe aber bereits zuvor selbst um eine Auswechslung gebeten, erklärte Solbakken. Nach der langen Saison, in der er 53 Pflichtspiele (52 Tore) absolviert und mit Manchester City das Triple gewonnen hatte, sei Haaland "komplett leer" gewesen. "Er ist fertig. Ausgepumpt. Wir können nicht mit zehn Mann spielen", bekräftigte der 55-Jährige. Haaland selbst war nach dem Abpfiff übrigens ohne eigenes Statement geblieben. Wortlos verschwand der Stürmerstar aus dem Ullevaal-Stadion in Oslo, was ihm laut eines Berichts der norwegischen Zeitung "Aftenposten" einige Buhrufe von wartenden Kindern einbrachte.

Und dennoch, der Blick der Norweger muss sich nun nach vorne richten, denn bereits am Dienstag (20.45 Uhr) steht das letzte EM-Quali-Spiel vor der Sommerpause gegen Zypern an. Zwei Tage Zeit also, um die laut Solbakken "schwerste Aufgabe der Welt zu bewältigen" und zumindest noch eine kleine Resthoffnung in den Sommer zu retten. Dann, so der Nationaltrainer, "werden wir sehen, ob wir gemeinsam aufstehen können.