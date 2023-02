"Solange wir nicht in der Lage sind, mit 14 oder 15 Leuten zu starten …"

Borussia Dortmund hat sich die derzeitige und lange ersehnte Siegesserie hart erarbeitet: Unter den fünf erfolgreichen Partien des Jahres 2023 waren überwiegend knappe dabei, die der BVB mit verbesserter Widerstandskraft und Beharrlichkeit für sich entscheiden konnte. Der breite Kader half dabei - und will gut moderiert werden.

Es ist eine einigermaßen kuriose Situation, die viel aussagt über die manchmal seltsamen Mechanismen des Profi-Fußballs: Während sich die Mannschaft von Borussia Dortmund über weite Strecken der Hinrunde fast von alleine aufstellte, ist die Personalauswahl von Trainer Edin Terzic derzeit so groß, dass nicht immer alle Profis im Spieltagskader Platz finden.

Lange vermisste Profis - wie Stürmer Sebastien Haller - sind fit und haben es in die Startelf geschafft. Oft inkonstant spielende oder mit Verletzungsproblemen kämpfende Akteure wie Julian Brandt oder Emre Can haben sich zu Schlüsselspielern entwickelt. Entwicklungen, die Terzic freuen. Die aber auch dafür sorgen, dass andere Protagonisten aktuell nur Teilzeitjobs haben und gerade deshalb zum öffentlichen Thema werden: Youssoufa Moukoko etwa, Mats Hummels, Mahmoud Dahoud oder Raphael Guerreiro, um nur einige zu nennen.

So lange die Personalsituation so entspannt bliebe und er nicht in der Lage sei, "mit 14 oder 15 Leuten zu starten", sei es für ihn nicht einfach, in der Pressekonferenz zu sitzen, bekannte Terzic vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Werder Bremen, bei dem er wieder harte Entscheidungen wird treffen müssen. Der Trainer des BVB mag reflexhafte Debatten wie diese nicht sonderlich und reagierte am Freitag durchaus gereizt auf Fragen nach Profis, die zuletzt nur Ersatz waren.

Dahoud hat auf seiner Position keinen leichten Stand

Konkret bezog sich der 40-Jährige bei seiner obigen Aussage auf Dahoud, der nach seiner Schulterverletzung "immer stabiler werde" und bei dem er "null Probleme hätte, ihn morgen auf dem Platz zu sehen". Doch auf Dahouds Positionen im Zentrum hat sich zuletzt Can festgespielt, macht Jude Bellingham keine Anstalten, müde zu werden, spielt Brandt konstant und befindet sich Salih Özcan wieder im Aufwind. Wohin also mit Dahoud? Es gibt derzeit für Terzic schlicht keinen Grund, größere Änderungen an seiner Startformation vorzunehmen.

Dafür, dass die Spieler, die zuletzt weniger häufig zum Einsatz kamen, die Köpfe hängen lassen, gibt es derzeit keine Anhaltspunkte. Trainingsqualität und -intensität derzeit seien hoch, bestätigen Beobachter. Positivbeispiele wie Can, der nach Monaten als Einwechselspieler nach der Winterpause zur Stammkraft heranwuchs, belegen zudem, dass die Tür in die Elf offensteht, wenn die Leistung stimmt.

Doch dabei ist zuweilen Geduld gefragt. So wartet Giovanni Reyna trotz seiner drei Jokertore in den vergangenen Spielen noch auf einen Startelf-Einsatz in diesem Jahr. Guerreiro dagegen rotierte gegen Bochum trotz seiner zuvor drei Assists gegen Freiburg (5:1) wieder auf die Bank, weil Terzic im Pokalderby auf die Körperlichkeit und das Tempo Ryersons setzen wollte.

Terzic als Moderator gefragt

Der BVB-Trainer setzt dabei auf eine offene Kommunikation. Ein Spieler, der nicht oder erst als Joker zum Einsatz kommt, muss die Entscheidung Terzic‘ zwar nicht verstehen, er soll aber die Gründe dafür kennen. Auch mit seinem jungen Stürmer Moukoko sei er natürlich "im Austausch", sagte Terzic am Freitag. Der 18-Jährige musste seinen Platz in der Startelf zuletzt an Haller abtreten und saß gegen Bochum und in Leverkusen über die volle Spielzeit auf der Bank. In beiden Partien wechselte Terzic stattdessen Anthony Modeste ein, weil der im Vergleich zu Moukoko körperlich deutlich größere Stürmer dabei helfen sollte, die Führung zu verteidigen.

Youssoufa wird in Zukunft nicht nur wichtige Spiele für uns haben. Er wird auch wichtige Tore schießen. Edin Terzic über seinen Angreifer

Aus ähnlichen Gründen kam gegen den VfL auch Nico Schlotterbeck für den an der Schulter verletzten Marius Wolf ins Spiel - und nicht der kleinere und eher offensiv orientierte Guerreiro. "Youssoufa", sagte Terzic vor dem Bremen-Spiel, "wird in Zukunft nicht nur wichtige Spiele für uns haben. Er wird auch wichtige Tore schießen. Da sind wir uns sicher, denn wir können uns auf ihn verlassen."

Terzic weiß: Will der BVB die ambitionierten Saisonziele erreichen, benötigt er eine gute Gruppendynamik. Und: Die derzeit so entspannt wirkende Situation kann sich auch schnell wieder verschärfen. So ging Wolf angeschlagen aus dem Bochum-Spiel heraus, der bereits in Bochum aussetzende Karim Adeyemi (Rotsperre) fehlt in Bremen zudem erneut - diesmal wegen einer Gelbsperre in der Liga. Kleine Änderungen in der Startformation des BVB sind also wahrscheinlich.