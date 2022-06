Sohn des Ex-Trainers: Talent Patrick bleibt bei Ludwigsburg

Jacob Patrick spielt auch in der kommenden Saison für die MHP Riesen Ludwigsburg in der Basketball-Bundesliga.

Jacob Patrick (Mi.) wird auch in der kommenden Saison in Ludwigsburg spielen. IMAGO/camera4+

Nach dem Abitur in diesem Sommer wolle der 18-Jährige künftig den Sport in den Mittelpunkt rücken, teilte der Klub am Sonntag mit. "Ich

bin sehr froh, dass ich meinen Abschluss bald in der Tasche habe und meine Zukunftspläne nach und nach konkretisieren kann. Dafür gibt es wohl keine bessere Situation für mich als in Ludwigsburg", sagte Patrick.

Patrick erhält eine Doppellizenz

Das Talent, das einen Einjahresvertrag unterzeichnete, kann mit einer Doppellizenz auch für die BSG Basket Ludwigsburg spielen. Kurios: Jacob Patrick ist der Sohn des ehemaligen Trainers John Patrick, der die MHP Riesen erst vor wenigen Wochen nach neun erfolgreichen Jahren verlassen hat. Neuer Coach in Ludwigsburg ist Josh King.