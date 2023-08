Sohm und das böse Erwachen: "Dann guckt man sich blöd an"

Im dritten Saisonspiel ist der SV Waldhof Mannheim in der 3. Liga wieder ohne Sieg geblieben. Das 1:2 bei Dynamo Dresden erklärte sich Pascal Sohm auch mit der Wucht des gegnerischen Stadions.

Wie sehr der SV Waldhof Mannheim sich für das Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden vorgenommen hatte, den ersten Sieg in der neuen Saison zu holen, war spür- und sichtbar. Mit viel Leidenschaft gingen die Gäste in die Zweikämpfe, mit großer Energie erarbeiteten sie sich Torchancen, die sie in ihrer engagieren Anfangsphase jedoch sträflich ausließen. So stellte ein Dresdner Doppelschlag in der 23. und 29. Minute das Spiel auf den Kopf - und warf die Mannheimer nahezu komplett aus der Bahn.

"Dynamo hat Oberwasser bekommen, wir mussten aufpassen, dass es nicht in die ganz falsche Richtung geht", gab Waldhof-Cheftrainer Rüdiger Rehm später bei "MagentaSport" zu Protokoll und dürfte damit die guten Möglichkeiten der Sachsen gemeint haben, die noch vor der Pause am 3:0 kratzten. Besser wurde es auch nach dem Seitentausch nicht, erst spät meldete sich Mannheim mit dem Anschlusstreffer von Pascal Sohm noch einmal zurück.

"Wir haben einen mutigen Auftritt gehabt. Es gab entscheidende Situationen, die gegen uns gelaufen sind", sagte Rehm über die Gegentore, bei denen Dynamo viel zu viel Platz bekommen hatte, und die der gebürtige Heilbronner auch in ihrer Entstehung als "individuelle Fehler" einstufte.

"Wenn man so gut ins Spiel reinkommt und die Chancen nicht nutzt, dann hat man es hier nicht einfach", sagte Sohm, der die erste Hälfte auf der Bank verbrachte hatte und erst im zweiten Durchgang ran durfte. "Dresden macht aus dem Nichts das 1:0, direkt danach das 2:0. Danach guckt man sich blöd an und fragt: 'Was hast du falsch gemacht?'"

Das Wort 'Fehlstart' geht mir insofern zu weit, weil die Leistungen gestimmt haben. Pascal Sohm

Dass sein Team dann auch über weite Strecken nicht mehr ins Spiel zurückfand, erklärte sich der 31-Jährige auch mit den äußeren Bedingungen, sprich dem Stadion. Er selbst muss es schließlich wissen - oder auch nicht. Zwar spielte der Offensivmann zwischen Juli 2020 und Januar 2022 für Dynamo, aber: "Ich hatte die meiste Zeit nur Corona-Spiele hier, kenne das volle Stadion also nur als Gegner." Trotzdem bezeichnete er die Stimmung im Rudolf-Harbig-Stadion als "absolut geil", was es eben dann auch seiner Mannschaft erschwert habe, früher als erst in der Schlussphase nochmal für Spannung zu sorgen.

Von einem Fehlstart wollte Sohm dann auch nichts wissen, trotz der schmalen Ausbeute von nur einem Punk gegen Aufsteiger Lübeck, als man eine 2:0-Heimführung noch verspielte. "Wir hatten mit Dynamo und 1860 zwei schwere Auswärtsspiele", betonte er. "Das Wort 'Fehlstart' geht mir insofern zu weit, weil die Leistungen gestimmt haben. Die waren echt in Ordnung."

Trotzdem ist der Druck vor dem anstehenden Heimspiel am Sonntag (16.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gegen Halle gewachsen. Rehm sprach von einer schweren Partie, übte sich aber in Zuversicht - auch wenn zu diesem noch frühen Zeitpunkt klar sei: "Wir haben natürlich gehofft, dass wir mehr Punkte holen."