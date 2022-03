Sohm: "Es wird von Woche zu Woche besser"

Waldhof Mannheim mischt im Kampf um die Aufstiegsplätze munter mit. Das liegt auch an Winter-Neuzugang Pascal Sohm.

"Physis, Torgefährlichkeit aber auch Cleverness" versprach sich der SV Waldhof mit der Verpflichtung von Sohm Mitte Januar. Und in bislang acht Startelf-Einsätzen erfüllte der 30-Jährige diese in ihn gesetzten Erwartungen. Drei Tore steuerte der drittliga-erfahrene Stürmer (über 200 Einsätze für Großaspach, Halle und Mannheim) bei, zuletzt beim 2:1-Sieg gegen seinen Ex-Klub HFC. Damit halten die Kurpfälzer auch dank ihrem Winter-Neuzugang Kontakt zu den Aufstiegsrängen.

"Es ist nicht einfach, in eine funktionierende Mannschaft hineinzukommen, die seit dem Sommer miteinander gespielt hat", sagt der aus Künzelsau im Hohenlohischen stammende Profi, der sich aber schnell eingefunden hat und dem Mannheimer Spiel mehr Variabilität verleiht. "Es wird von Woche zu Woche besser. Ich lerne die Wünsche der Mitspieler immer besser kennen."

Jetzt steht für die Mannheimer ein echter Härtetest an: Am Sonntag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) kommt mit Eintracht Braunschweig ein direkter Aufstiegskonkurrent an Neckar und Rhein. Lediglich zwei Punkte trennen den Dritten aus Niedersachsen und den Fünften aus der Quadratestadt, der seine kleine Torflaute (zweimal 0:0) in der Saalestadt beendete - nach Rückstand und einer klaren Leistungssteigerung, die Mut macht. "Es war in der Tat die lauteste Ansprache in dieser Saison bisher. Man muss die Spieler manchmal auch aufwecken", gab Cheftrainer Patrick Glöckner nach dem Spiel bei "MagentaSport" zu Protokoll. "Entscheidend ist die Reaktion, die hat die Mannschaft gezeigt. Wir sind in der Lage, mal wieder hochzufahren, wenn eine schlechtere Hälfte dabei ist."

Lebeau fraglich - Quartett droht eine Sperre

Neben Hamza Saghiri (muskuläre Probleme), Niklas-Wilson Sommer (Muskelfaserriss), Stefano Russo (5. Gelbe Karte) und Anthony Roczen (Trainingsrückstand) muss Glöckner gegen die Eintracht vermutlich auch auf Adrien Lebeau (muskuläre Probleme) verzichten. Noch größer könnte die Liste der Ausfälle für das nachfolgende Spiel gegen Verl ausfallen. Denn mit Marcel Costly, Gerrit Gohlke, Marco Höger und Dominik Martinovic droht gleich vier Akteuren eine Gelb-Sperre.