Sogar Torschütze für Sevilla: Marokkos WM-Torhüter Bono spielt künftig für Al-Hilal

Der marokkanische Nationaltorwart Bono hat den FC Sevilla wie erwartet verlassen und spielt künftig an der Seite von Neymar.

Zwischenzeitlich war er auch bei Bayern München gehandelt worden, doch künftig spielt auch Bono nicht mehr in einer der europäischen Topligen, sondern in Saudi-Arabien. Der marokkanische Nationaltorhüter wechselt zu Al-Hilal in die dortige Saudi Professional League und wandelt damit unter anderem auf den Spuren von Neymar, den es ebenfalls zum 18-maligen nationalen Meister nach Riad verschlagen hat.

Der 32-jährige Bono, bei der WM in Katar mit seinem Heimatland sensationell bis ins Halbfinale vorgestoßen, verlässt somit Europa-League-Champion FC Sevilla, mit dem er die zweitwichtigste Trophäe auf Europapokal-Ebene zweimal gewinnen konnte: 2020 und 2023, als er in Budapest im Elfmeterschießen gegen die Roma zweimal parierte. Sein letztes Pflichtspiel für Sevilla endete indes ungücklich - im Elfmeterschießen des Supercup-Finals gegen den CL-Sieger ManCity zog der Klub in der "Lotterie" vom Punkt am Mittwoch den Kürzeren. Bono, in Kanada geboren, soll den Sevillanos eine Ablöse von gut 20 Millionen Euro einbringen.

Ausgleichstor in Valladolid - Trofeo-Zamora-Gewinner

Die Andalusier bedankten sich in einer Abschieds-Mitteilung bei ihrem bisherigen Schlussmann, der seit 2019 für den Traditionsklub gespielt hatte - unter anderem für 142 Pflichtspieleinsätze, 58 weiße Westen und sogar einen Torerfolg. Das war 2020/21, als er in einem Auswärtsspiel in Valladolid mit dem letzten Schuss der Partie zum 1:1 traf. In der Saison 2021/22 gewann Bono die "Trofeo Zamora" als bester Schlussmann in La Liga.

Der FC Bayern wiederum, der auf der Suche nach einem Torhüter ist, soll sein Augenmerk inzwischen auf den israelischen Torhüter Daniel Peretz von Maccabi Tel Aviv gerichtet haben.