Sofortiges Karriereende: Kroos übergibt in Greifswald an Vrabec

Gesundheitliche Gründe zwingen Roland Kroos zum Karriereende als Trainer: Anders als vorgesehen, übergibt der Coach des Regionalligisten Greifswalder FC schon jetzt den Staffelstab an Nachfolger Roland Vrabec. Zudem trübt der monatelange Ausfall von Jannik Bandowski die Stimmung an der Ostsee.

Eigentlich sollte der Wechsel auf Roland Vrabec erst zur neuen Saison erfolgen, nun bat Roland Kroos, Vater von Real-Madrid-Star Toni Kroos, den Greifswalder FC darum, sein geplantes Karriereende aus gesundheitlichen Gründen vorziehen zu dürfen. Da der Verein der Bitte nachgekommen ist, wird Vrabec bereits am 1. März seine erste Trainingseinheit mit der Mannschaft absolvieren und am Samstag im Ligaspiel bei Viktoria Berlin an der Seitenlinie stehen.

"Roland Kroos hatte vor Kurzem bekanntlich eine Herz-OP. Auf Anraten seines Arztes sei es nun wichtig, dass er viel Ruhe bekommt, was am Spielfeldrand logischerweise nicht immer gegeben ist", schreibt der Verein in einer Meldung, in der es aber auch heißt, dass man sich "keine ernsthaften Sorgen" über den Gesundheitszustand des 63-Jährigen machen müsse.

Weiter in beratender Tätigkeit

"Natürlich ist es sehr schade, aber die Gesundheit ist nun mal das Wichtigste. Ich bin dem Verein sehr dankbar für die Zeit und die gute Zusammenarbeit und natürlich auch, dass er mir in meinem Wunsch so entgegengekommen ist. Ich wünsche ihm und natürlich auch Roland Vrabec alles Gute und hoffe, dass der Weg so weitergegangen werden kann. Natürlich werde ich dem Greifswalder FC künftig aber wie geplant in beratender Tätigkeit weiter zur Verfügung stehen", wird Kroos in der Meldung zitiert.

"An dieser Stelle bleibt uns einfach nur 'Danke' zu sagen für all die Arbeit und Zeit, die er sehr gerne in unseren Verein investiert hat", sagt Sportchef David Wagner. Der Trainer habe den Greifswalder FC in erfolgreichen Jahren "zweifelsohne geprägt".

Bandowski fällt mit Kreuzbandriss aus

Vrabec wird für das anstehende Unterfangen Klassenerhalt, für das Kroos in der bisherigen Saison des Aufsteigers ordentlich in Vorleistung gegangen ist, allerdings auf Jannik Bandowski verzichten müssen. Der Zweitliga-erfahrene Defensivmann erlitt beim jüngsten 2:1-Sieg gegen Hertha BSC II in der Anfangsphase in einem unglücklichen Zweikampf einen Kreuzbandriss und wird dem Verein monatelang fehlen.

Der 28-jährige Bandowski, der im Sommer vom TSV Steinbach Haiger zum Greifswalder FC wechselte, stand bislang in 21 Saisonspielen in der Startelf.