Sofortiger Trainerwechsel bei Handball-Drittligist VfL Fredenbeck

Handball-Drittligist VfL Fredenbeck hat sich mit sofortiger Wirkung von Trainer Igor Sharnikau getrennt. Jörg Rademacher übernimmt die Mannschaft, die vor dem Jahreswechsel mit einem knappen 28:30 gegen Spitzenreiter Hildesheim hatte aufhorchen lassen. Mit 6:24 Punkten steht das Team aber weiter am Tabellenende der Staffel Nord-West.

"Nach reiflicher Überlegung habe ich entschieden, mit einem neuen Trainer in die Rückrunde zu gehen. Neben dem Tabellenplatz haben auch andere Kriterien zu der Entscheidung beigetragen", Geschäftsführer Lars Müller zu Änderung an der Seitenlinie des Handball-Drittligisten VfL Fredenbeck.

"Wir haben sehr viele knappe Spiele immer nach dem gleichen Muster verloren. Auswärts waren wir meist chancenlos. Einige Spieler als auch das Team sind oft unter ihren Möglichkeiten geblieben. Dass das Potenzial da ist, um in der 3. Liga zu bestehen, haben unsere siegreichen Spiele gezeigt", so Lars Müller.

Igor Sharnikau sei ein ausgezeichneter Trainer, der sehr viel für den VfL Fredenbeck investiert habe, so der VfL-Geschäftsführer, der aber anfügte: "In Summe fehlte mir der Glaube, dass wir die nötige Reaktion, eine Art Aufbruchstimmung, vor dem Rückrundenbeginn in der jetzigen Konstellation hinbekommen."

Der neue Trainer des VfL Fredenbeck heißt Jörg Rademacher. "Jörg ist im Besitz der B-Lizenz und hat einige Jahre Erfahrung. Darunter sind auch Jahre als Drittligatrainer. Zuletzt war er in Delmenhorst tätig, wo er seinerzeit den Aufstieg in die 3. Liga knapp verpasste. Zu seinen Steckenpferden gehört das Hospitieren bei Bundesligatrainern. So war er vor kurzem 2 Wochen beim SC Magdeburg und hat sich dort weitergebildet", so der VfL über den neuen Coach.

