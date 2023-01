Sofortige Zusage: Wollitz bleibt Trainer bei Energie Cottbus

Der FC Energie Cottbus kann auch zukünftig auf Claus-Dieter Wollitz zählen. Wie der frühere Bundesligist am Mittwoch bekannt gab, hat sein Cheftrainer das Angebot zur Vertragsverlängerung ohne größeres Zögern angenommen.

Mehr zur REgionalliga Nordost Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Die Saison 2023/24 kann der FC Energie Cottbus gemeinsam mit Claus-Dieter Wollitz planen. Der 57-jährige Cheftrainer hat seinen Vertrag beim Tabellenführer der Regionalliga Nordost ligaunabhängig verlängert.

Egal ob die Lausitzer ihre Tabellenführung halten und sich im Sommer gegebenenfalls gegen den Meister der Regionalliga Bayern in den beiden Aufstiegsspielen durchsetzen, Klub und Trainer scheinen gut zueinander zu passen, schließlich läuft seit Juli 2021 bereits Wollitz' dritte Amtszeit bei Energie, inklusive über 300 gemeinsamer Pflichtspiele. Präsident Sebastian Lemke bestätigt das in einer Meldung der Cottbuser: "Wir haben ihm ein entsprechendes Vertragsangebot unterbreitet, das 'Pele' sofort angenommen hat. Darauf hatten wir gehofft, und diese Reaktion zeigt abermals seine große Identifikation mit dem FC Energie und vor allem auch die große Wertschätzung für unsere Arbeit in den Gremien. 'Pele' genießt unser vollstes Vertrauen und wir wissen, dass er der richtige Trainer für uns ist."

Wollitz schlägt in die gleiche Kerbe: "Wir haben in dieser Saison noch viel vor und dennoch ist es für Energie Cottbus, aber auch für mich in der sportlichen Verantwortlichkeit, immens wichtig, dass wir hinsichtlich der Vorbereitung auf die neue Saison mit klaren Verhältnissen agieren können. Aus diesem Grund war es für mich klar, dass ich weiterhin dem Klub dienen möchte und wir alle gemeinsam mit viel Empathie, großem Vertrauen und Kontinuität für unsere Ziele arbeiten."

Weiterhin an Bord bleibt auch Spielanalyst Tobias Röder, bislang schon enger Vertrauter von Wollitz, der zukünftig auch offiziell als Co-Trainer fungieren wird.