Sofortige Vertragsauflösung: Linkshänder verlässt HSG Wetzlar

Wie die HSG Wetzlar heute auf ihrem Instagram-Kanal bestätigte, hat der Handball Bundesligist den Vertrag mit dem serbischen Linkshänder Jovica Nikolic mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Jovica Nikolic hatte zuletzt eine Verletzung zurückgeworfen: Der serbische Linkshänder hatte sich im Auswärtsspiel Anfang April 2023 am Knie verletzt und seitdem wegen anhaltender Schmerzen kein Spiel mehr für die Mittelhessen bestreiten können. Im Sommer entschied er sich nach eingehenden Untersuchungen in Belgrad zu einer Operation und hatte in der Folge eine Rückkehr in 2024 geplant.

Der Rückraumspieler war 2022 von Vojvodina Uni Novi Sad als eines der "hoffnungsvollsten Linkshänder-Talente de Balkan", wie Jasmin Camdzic erklärte, zur HSG Wetzlar gewechselt. Internatonale Erfahrung hatte der dabei nicht nur im Verein sondern auch im Nationalteam von Serbien gesammelt, wo er bereits mit 17 Jahren debütierte. Bei der U19-WM 2019 war er ins All-Star Team gewählt worden.

Für den nun 22-jährigen geht es zurück nach Serbien - da er in dieser Spielzeit aufgrund seiner Verletzung noch kein Pflichtspiel bestritten hat, wäre er nach der Freigabe durch die HSG Wetzlar auch in dieser Saison noch für seinen neuen Verein spielberechtigt.

Insgesamt kam Jovica Nikolic für die HSG Wetzlar in 25 Spielen zum Einsatz, in den 22 Partien in der Liga erzielte er 40 Treffer, in den 3 Pokalspielen 3 Tore. "Jovica kehrt mit sofortiger Wirkung zu seinem Heimatklub Vojvodina Vovi Sad zurück und soll schon bald wieder auf dem Feld stehen. Alles Gute, lieber Jovica", so die HSG Wetzlar.