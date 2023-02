Sofortige Trennung: Kuzmanovski wechselt innerhalb der Bundesliga

Filip Kuzmanovski (26) schließt das Kapitel Hannover-Burgdorf mit sofortiger Wirkung und schließt sich Ligakonkurrent Wetzlar an. Die Recken entsprachen dabei dem Wunsch des Rückraumspielers.

Wie die TSV Hannover-Burgdorf in ihrer Pressemitteilung bestätigt, wurde die "gemeinsame Zusammenarbeit vorzeitig einvernehmlich beendet". Der Nordmazedonier stand bereits beim Auswärtsspiel der Recken am Donnerstag - in Wetzlar (24:31) - nicht mehr im Kader und schließt sich ab sofort der HSG an.

Kuzmanovski war im Sommer 2020 vom SC Magdeburg nach Niedersachsen gewechselt und kam in 91 Pflichtspielen auf 176 Tore. Nun schlägt er in Wetzlar ein neues Kapitel auf. Nach bestandenem Medizincheck hat der 1,97-Meter-Hüne einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison bei den Mittelhessen unterzeichnet. Kuzmanovski wird für Wetzlar erstmals im Auswärtsspiel bei den Füchsen Berlin zum Einsatz kommen.

"Wir wollten unseren Kader in der Breite nochmal verstärken und deshalb bin ich froh, dass der Klub es möglich gemacht hat, Filip zu verpflichten", wird Wetzlars Cheftrainer Hrvoje Horvat zitiert: "Mit ihm bekommen wir einen variablen Rückraumspieler dazu, der sowohl im linken Rückraum als auch in der Mitte agieren kann. Er ist bundesligaerfahren und ein Mentalitätsspieler, der uns im Kampf um den Klassenerhalt sofort weiterhelfen kann."

Kuzmanovski fühlte sich vom Interesse Wetzlars geschmeichelt, weiß aber auch: "Wir haben mit dem Ziel Klassenerhalt eine große Aufgabe vor uns." Nach 19 absolvierten Spielen ist die HSG auf dem letzten Nichtabstiegsplatz - Rang 16 (9:29 Zähler) - und muss sich nach unten orientieren. Die TSV GWD Minden hat als 17. aktuell 6:32 Punkte auf dem Konto.

In Wetzlar wird Kuzmanovski, der auch bei der Handball-WM in Polen und Schweden zum Einsatz kam, künftig mit der Rückennummer 5 auflaufen.