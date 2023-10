Sofortige Rückreise nach München: Kimmich fehlt Nagelsmann auch gegen Mexiko

Bei seinen ersten beiden Länderspielen als neuer Bundestrainer muss Julian Nagelsmann auf Joshua Kimmich verzichten. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern reist wegen eines grippalen Infekts noch am Samstag zurück nach München.

Die Sorgen um Joshua Kimmich sind nicht neu. Bereits am Donnerstag hatte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München das Training mit der deutschen Nationalmannschaft auslassen müssen. Tags darauf war bekannt geworden, dass der vom restlichen Kader isolierte 28-Jährige das erste Spiel gegen die USA am Samstag verpassen würde.

Rund eine Stunde vor Anpfiff teilte der DFB nun mit, dass Kimmich für beide Partien in den USA ausfallen wird - also auch für den zweiten Vergleich mit Gold-Cup-Sieger Mexiko in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (2 Uhr MESZ, LIVE! bei kicker) in Philadelphia.

Grund ist ein grippaler Infekt, der Kimmich bereits an den vergangenen beiden Trainingstagen ausgebremst hatte. Wie der DFB außerdem bekanntgegeben hat, tritt der Mittelfeldspieler noch am Samstag die Rückreise nach München an, um seine Genesung voranzutreiben. Damit bleibt der Mittelfeld-Antreiber des FC Bayern bei 80 Länderspielen (sechs Tore) stehen.

In Hartford baut Bundestrainer Julian Nagelsmann in der Zentrale stattdessen neben Kapitän Ilkay Gündogan auf den spätberufenen Pascal Groß.

"Man kennt das ja von Erkältungen, dass es wieder schlechter wird", sagte Nagelsmann vor Anpfiff bei RTL: "Es sah zwischenzeitlich besser aus, aber heute hatte er wieder Schüttelfrost und 38 Grad Fieber. Es bringt nichts, ihn im Hotelzimmer zu haben."

Drei Niederlagen in Mainz am Stück - immer war Kimmich dabei

Sorgenfalten auf der Stirn hat wohl auch Thomas Tuchel, der die kommenden Aufgaben des deutschen Rekordmeisters in München vorbereitet. Der aktuelle Bundesliga-Dritte tritt am nächsten Samstag (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) bei Angstgegner Mainz 05 an. Bei den Rheinhessen verloren die Bayern in der Bundesliga zuletzt dreimal in Folge (1:3, 1:3, 1:2) - immer stand Kimmich dabei in der Startelf.

Nur drei Tage später wartet das wichtige Champions-League-Spiel in Istanbul, wo Galatasaray (zwei Punkte hinter Bayern) den Münchnern gerne ein Bein stellen würde.