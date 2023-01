Sofort oder im Sommer: Wolfsburg will Cozza holen

2018 wechselte Jerome Roussillon vom HSC Montpellier nach Wolfsburg, im Sommer nun endet der Vertrag des Linksverteidigers. Sein Nachfolger könnte nach kicker-Informationen Nicolas Cozza heißen - vom HSC Montpellier.

Aus Wolfsburgs Trainingslager in Almancil (Portugal) berichtet Thomas Hiete

Der Gerüchteküche beginnt zu brodeln. Am Dienstag wurde der portugiesische Innenverteidiger Filipe Relvas (22, Portimonense) mit dem VfL Wolfsburg in Verbindung gebracht, die Sache entpuppte sich jedoch rasch als Luftnummer. Ähnlich verhält es sich beim spanischen Linksverteidiger Manu Sanchez, der aktuell von Atletico Madrid an CA Osasuna verliehen ist - kein Thema beim VfL. Der nämlich ist nach kicker-Informationen stark daran interessiert, einen Franzosen unter Vertrag zu nehmen: Nicolas Cozza vom HSC Montpellier. Der Vertrag des 24-Jährigen endet im Sommer, wenn er ablösefrei zu den Niedersachsen kommen könnte. Die jedoch auch nicht abgeneigt wären, den ehemaligen U-21-Nationalspieler Frankreichs sofort unter Vertrag zu nehmen. Mit dem Spieler haben die Niedersachsen bereits Einigkeit erzielt.

Cozza ist Stammspieler beim aktuellen Tabellen-14. der Ligue 1, absolvierte 16 von 17 Ligaspielen in dieser Saison (zwei Tore). Der 1,78 Meter große Abwehrmann spielt seit 2010 für die Südfranzosen, im Sommer läuft der Vertrag des Eigengewächses aus. Zeit für den Sprung ins Ausland? Wolfsburg würde schon jetzt zugreifen, wenn die Forderungen der Franzosen im angemessenen Bereich sind. So weit sind die Verhandlungen aber noch nicht.

Klar ist: Der VfL wird auf der linken Abwehrseite tätig werden, weil der Vertrag von Jerome Roussillon ausläuft. Der gerade 30 Jahre alt gewordene Franzose kam 2018 aus Montpellier, erwischte in seinem ersten VfL-Jahr einen Traumstart. Herausragende Leistungen, an die er anschließend jedoch nie mehr anknüpfen konnte. Roussillon dürfte auch sofort gehen und würde so erst recht Platz für seinen Landsmann machen.

Der dann in den Konkurrenzkampf zu Paulo Otavio gehen würde, dessen Zukunft aber auch noch nicht entschieden ist. Wolfsburg und der Brasilianer verhandeln wegen einer Verlängerung des ebenfalls auslaufenden Vertrags. Paulo Otavio sagt: "Wir sind in guten Gesprächen, in den nächsten Wochen könnte die Entscheidung fallen." Bei Cozza könnte es sogar noch schneller gehen.