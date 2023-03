Sofort-Finanzspritze: Hertha bekommt 35 Millionen Euro von 777 Partners

Der Deal steht unmittelbar vor dem Abschluss - und bringt Hertha BSC dringend benötigtes frisches Geld. Nach kicker-Informationen soll der seit Monaten vorbereitete Einstieg des neuen Klub-Investors 777 Partners Anfang kommender Woche vollzogen werden.

Mancher der Beteiligten hatte zunächst sogar Weihnachten als Zielmarke ausgemacht, später war von Mitte Februar die Rede. Doch die Verhandlungen und das Ausfeilen der Verträge zogen sich hin, eine ganze Armada von Juristen wirkte auf beiden Seiten mit. 777 soll unter Einhaltung von 50+1 und statutenkonform mehr Mitsprachrecht eingeräumt werden als dem bisherigen Investor Tennor. Jetzt, so ist sowohl in der Chefetage von Hertha BSC als auch im Umfeld des US-Private-Equity-Unternehmens 777 zu hören, ist dem Vernehmen nach alles klar.

Anfang kommender Woche - und damit gerade noch rechtzeitig vor dem Einreichen der Lizenzierungsunterlagen bei der DFL am 15. März - soll der Einstieg von 777 Partners über die Bühne gehen. Mit Vertragsabschluss sollen 35 Millionen Euro, die erste von drei Tranchen, fließen. Als Gesamtinvest-Volumen sind 100 Millionen Euro vorgesehen. 777 soll nicht nur die Anteile des bisherigen Hertha-Investors Lars Windhorst, der 64,7 Prozent an der Hertha-KG hält, übernehmen, sondern um weitere etwa 10 Prozent aufstocken. Zwischen Windhorst, der seit Sommer 2019 insgesamt 375 Millionen Euro in den Klub investiert hatte, und den 777-Bossen war bereits Ende Dezember alles klar. Von einem Gesamtpaket, das im Wert in Richtung 200 Millionen Euro geht, ist die Rede - offenbar inklusive einer Beteiligung Windhorsts an einer Sparte von 777.

Die Private-Equity-Gesellschaft aus Miami, erst 2015 von Josh Wander und Steven Pasko gegründet, kam ursprünglich aus der Versicherungsbranche, investiert aber seit Jahren großflächig vor allem in der Luftfahrtbranche - und will sich ein weltweites Fußball-Imperium aufbauen. Hertha wird nach den Beteiligungen am FC Sevilla, CFC Genua, Standard Lüttich, Red Star Paris, Vasco da Gama und Melbourne Victory der siebte Fußballklub, in den 777 investiert. Anders als Windhorsts Tennor-Holding verfügt 777 über ein großes Netzwerk und viel Know-how im Profisport-Business, am Ende der zurückliegenden Wintertransferperiode mischte 777 im Hintergrund bei Hertha bereits mit.

Konsolidierung und Restrukturierung waren Kernthemen in den Verhandlungen

Für den seit Jahren hochdefizitär arbeitenden Hauptstadt-Klub ist die designierte Ad-hoc-Hilfe von 35 Millionen Euro bitter nötig. Trotz der seit 2019 geflossenen 375 Windhorst-Millionen, die ohne jeden sportlichen Effekt verbrannt wurden, ist der Klub finanziell in einer dramatischen Schieflage. Das Geschäftsjahr 2021/22 hatte die Hertha BSC KGaA mit einem Minus von 79,75 Millionen Euro abgeschlossen, schon 2019/2020 (Minus von 53,5 Millionen Euro) und 2020/21 (Minus von 77,9 Millionen Euro) hatte der seit Jahren über seine Verhältnisse lebende Klub desaströse Bilanzzahlen vorgelegt. Im laufenden Geschäftsjahr wurden laut dem in der Vorwoche vorgelegten Finanzbericht für das erste Halbjahr 44,6 Millionen Euro Verlust bilanziert, fürs Gesamtjahr rechnet der Klub mit einem Minus von 64 Millionen Euro.

Die Personalkosten waren im Geschäftsjahr 2021/22 auf Rekordniveau geklettert (97,7 Mio.), die Verbindlichkeiten betrugen zum Ende des Vorjahres 90,8 Millionen Euro. Vor allem die im November 2018 aufgenommene 40-Millionen-Nordic-Bond-Anleihe, deren Rückzahlung im November 2023 fällig wird, gilt als gewaltige Hypothek. Der Einstieg von 777 Partners - und der damit verbundene Geld-Zufluss - verschafft dem angeschlagenen Klub, der zum Stichtag 31. Dezember 2022 ein negatives Eigenkapital von 15 Millionen Euro verkünden musste, etwas Luft. In den monatelangen Verhandlungen mit 777 war der alternativlose Weg der Konsolidierung und Restrukturierung ein Kernthema. So soll ein Teil des Invests an Sparziele gebunden sein.

Zusammenarbeit mit US-Investor kein Neuland für Hertha

Für Hertha ist die Zusammenarbeit mit einem US-Investor kein Neuland. Zwischen 2014 und 2018 hatte das New Yorker Private-Equity-Unternehmen KKR Anteile an der Hertha KG gehalten. KKR (Kohlberg Kravis Roberts) war im Januar 2014 mit 61,2 Millionen Euro eingestiegen - ebenfalls zu einem Zeitpunkt, als dem Klub das Wasser mal mindestens bis zum Hals stand. Der KKR-Anteil an Hertha wurde seinerzeit unbemerkt von der Öffentlichkeit in zwei Schritten von 9,7 auf 12,79 Prozent erhöht. KKR hielt die Option, die Anteile auf bis zu 33,3 Prozent erhöhen zu können. Ende 2018 löste Hertha mit Hilfe der zu einem Zinssatz von 6,5 Prozent aufgenommenen 40-Millionen-Anleihe KKR mit 71,2 Millionen Euro aus - um den Weg freizumachen für jenes XXL-Investment von Tennor, das dann aufgrund etlicher falscher operativer Entscheidungen der Klub-Verantwortlichen, misslungener Kommunikation und unterschiedlicher Erwartungshaltungen krachend schiefging.