Sörloth wechselt zu Real Sociedad San Sebastian

Alexander Sörloth wechselt mit sofortiger Wirkung von RB Leipzig zu Real Sociedad San Sebastian in Spaniens La Liga.

Versucht sein Glück in Spanien: Alexander Sörloth. imago images/Picture Point LE



Der norwegische Angreifer wird zunächst für eine Saison ausgeliehen, nachdem er in Leipzig zuletzt nicht mehr berücksichtigt worden war. "Wir haben für alle Seiten eine faire und gute Lösung gefunden", sagt Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport bei RB.



Sörloth war erst vor einem Jahr für eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro von Trabzonspor nach Leipzig gewechselt, hatte die Erwartungen aber nicht erfüllen können. Die Bürde, Nachfolger des zum FC Chelsea abgewanderten Timo Werner zu sein, erwies sich als zu schwer für den kopfballstarken und wuchtigen Linksfuß. Der 1,94 Meter große und 90 Kilo schwere Sörloth, dessen Vater Göran Sörloth in der Saison 1988/89 für Borussia Mönchengladbach 5 Bundesligaspiele absolvierte, bestritt für die Sachsen in der vergangenen Saison 37 Pflichtspiele (15-mal Startelf), in denen er 6 Tore erzielte und 3 Assists lieferte.

Die Leihgebühr für den norwegischen Nationalspieler (32 Einsätze, 11 Tore bislang) soll sich auf zwei Millionen Euro belaufen, zudem soll San Sebastian eine Kaufoption besitzen.