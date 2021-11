Sörensen, Suver oder umstellen? Nürnbergs Optionen gegen Bremen

Vor dem anstehenden Flutlichtspiel gegen Werder Bremen stehen beim 1. FC Nürnberg noch zwei Fragezeichen hinter wichtigen Spielern.

Der 1. FC Nürnberg war in dieser Zweitliga-Saison am längsten ungeschlagen, in Darmstadt setzte es nach einer anstrengenden Woche mit drei Spielen in sieben Tagen zuletzt aber die erste Niederlage. Nach dem 0:2 am Böllenfalltor gab Trainer Robert Klauß seinen Spielern zwei Tage frei, am Dienstag starteten die Franken dann mit der Vorbereitung auf die Partie gegen Werder Bremen.

Mit Tom Krauß (Gehirnerschütterung) und Asger Sörensen (Jochbeinbruch) begleiteten den Club unter der Woche zwei große Fragezeichen, bei beiden wird es eine Last-Minute-Entscheidung ob ihrer Einsatzfähigkeit geben. Während Krauß von den Ärzten grünes Licht bekommen hat und am Donnerstag das erste Mal wieder mit der Mannschaft trainieren kann, wird es bei Sörensen eine Frage des Gefühls werden. Der Däne trainierte bereits am Mittwoch mit einer Spezialmaske, am Ende müsse er es aber selbst entscheiden, wie Klauß auf der Pressekonferenz berichtete.

Klauß hat Respekt vor Werder

Sollte es für den zuletzt gesetzten Innenverteidiger nicht reichen, habe Klauß "zwei, drei Optionen". Zum einen stünde Youngster Mario Suver bereit, der Sörensen bereits in Darmstadt ersetzte und die Abläufe in der Abwehrzentrale wohl am besten kennt. "Wir können auch einen Mittelfeldspieler nach hinten ziehen oder auf eine Dreierkette umstellen. Auch Tim Handwerker kann zentral hinten spielen", nennt Klauß die weiteren Möglichkeiten, ohne sich auf eine festlegen zu wollen.

Gegen den Bundesliga-Absteiger, der laut Klauß "hochkarätig besetzt" ist und über "extreme Qualitäten" verfügt, wäre ein Ausfall Sörensens sicherlich schmerzhaft, zumal die beste Abwehr der Liga (nur neun Gegentore) auseinandergerissen werden würde.

Vorfreude auf das anstehende Spiel vor "ausverkauftem" Haus herrscht beim ehemaligen Werder-Fan Klauß aber dennoch. "Freitagabend, Flutlicht - Club gegen Werder. Das hört sich schonmal gut an", so Klauß, der gerne abends spielt. "Es ist ja auch eine schöne Ansetzung, solange sie nicht zwei Tage nach einem Pokalspiel folgt", setzt der Club-Trainer schmunzelnd einen Seitenhieb in Richtung der Spieltagsplaner der DFL.

Gelingt dem Club gegen Bremen mindestens ein Unentschieden, bleibt zudem die Heimserie der Franken erhalten. Saisonübergreifend hat der FCN im Max-Morlock-Stadion seit zwölf Liga-Spielen nicht mehr verloren, in dieser Spielzeit gelangen Nürnberg vor eigenem Publikum bis jetzt vier Siege in sechs Spielen. "Natürlich fühlen sich unsere Spieler wohl in unserem Stadion, es macht Spaß, vor unseren Zuschauern zu spielen", so Klauß, der der Heimserie aber keinen größeren Stellenwert verleiht. "Das vorrangige Ziel ist, dass wir in jeder Partie punkten können und unsere Entwicklung vorantreiben".