Sock muss aufgeben: Zverev steht im Achtelfinale der US Open

Nach Peter Gojowczyk und Oscar Otte erreichte auch Alexander Zverev das Achtelfinale der US Open. Der Hamburger profitierten in seinem Drittrundenmatch von einer Aufgabe seines Gegners Jack Sack. Drei Deutsche unter den letzten 16 bei einem Major gab es zuletzt 1997.

Sock, der schon immer ein großes Talent war, allerdings zu unbeständig spielte und zudem in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war, ging dank einer Wildcard in New York an den Start. Das in ihn gesteckte Vertrauen zahlte er nun mit einem der vielleicht besten Sätze des Turnier zurück.

Sock legte gegen Zverev, gegen den er eine positive Bilanz (2:1) hatte, los wie die Feuerwehr. Der 28-jährige Amerikaner spielte im ersten Satz wie jemand, der von einem anderen Stern kommt und gewann den Durchgang dann auch hochverdient mit 6:3 - Zverev hatte in dem Satz nur einen unerzwungenen Fehler und hatte dennoch gar keinen Auftrag. "So etwas habe ich meinem ganzen Leben noch nicht gesehen", sagte Zverev nach dem Match beim Siegerinterview.

Sock verletzt sich

Siegerinterview? Ja, denn der Deutsche setzte sich letztlich durch, profitierte aber auch von einer Verletzung seines Gegners, der Probleme mit dem Oberschenkel und unmittelbar nach seinem famosen Satzgewinn ein Medical Timeout genommen hatte. Sock lief im zweiten Satz nicht mehr rund, war nahezu chancenlos - und Zverev glich locker nach Sätzen (6:2) aus.

Der dritte Durchgang war wieder etwas offener, Socks Schmerzmittel wirkten offenbar, der Außenseiter konnte Zverev dennoch nicht mehr ernsthaft fordern, auch wenn er als Local Hero das gesamte Publikum hinter sich versammelt hatte.

Zverev behielt in dem Hexenkessel Arthur Ashe kühlen Kopf und holte sich auch den dritten Satz mit 6:3. Im Vierten warf Sock beim Stand von 1:2 gegen sich schließlich das Handtuch. Zverevs Reise in New York geht nach dem Erfolg also weiter - und sein Traum vom ersten Grand-Slam-Titel seiner Karriere lebt fort.

Nun wartet Sinner

Im Achtelfinale trifft die deutsche Nummer 1 auf Jannik Sinner, der sich in einem Fünf-Satz-Krimi gegen Gael Monfils behauptet hatte. Zverev versprach dem Publikum schon mal ein "interessantes Match" gegen den Italiener.

Für das deutsche Tennis verläuft das Turnier jetzt schon außerordentlich erfolgreich, da neben Zverev auch Peter Gojowczyk und Oscar Otte unter den letzten 16 sind. So etwas hatte es letztmals in Wimbledon 1997 gegeben - damals mit Boris Becker, Michael Stich und Nicolas Kiefer. Bei den Damen steht Angelique Kerber im Achtelfinale.