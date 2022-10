Socceroos kritisieren Katar in gemeinsamem Statement

Rund drei Wochen vor dem Start der WM hat die australische Nationalmannschaft die Menschenrechtsverletzung im Gastgeberland Katar in einem gemeinsamen Statement deutlich verurteilt und Veränderungen gefordert.

16 australische Nationalspieler, unter anderem Kapitän Matt Ryan, St. Paulis Jackson Irvine sowie die früheren Bundesliga-Profis Mathew Leckie und Mitch Langerack, brachten in einem gemeinsamen Video ihre Sorge über die Menschenrechtssituation in Katar zum Ausdruck. Das Video wurde am Donnerstagmorgen gemeinsam mit einer Erklärung des australischen Fußballverbandes und einem offenen Brief der australischen Spielervereinigung PFA veröffentlicht.

Die Ausbeutung von Wanderarbeitern während des Stadionbaus "kann nicht ignoriert werden", hieß es in dem Statement des Verbands, in dem Katar zudem dazu aufgefordert wird, die gleichgeschlechtliche Ehe zu legalisieren.

"Wir erkennen die erheblichen Fortschritte und Gesetzesreformen an, die in den letzten Jahren in Katar stattgefunden haben, um die Rechte der Arbeitnehmer anzuerkennen und zu schützen, und wir ermutigen alle Beteiligten, diesen Weg der Reform fortzusetzen", heißt es in der Erklärung.



Die Spieler betonen im Video ebenfalls, dass auf dem Papier Fortschritte gemacht worden seien, die aber noch nicht konsequent umgesetzt werden. Hier seien Verbesserungen erforderlich.

"Es gibt universelle Werte, die die Werte des Fußballs bestimmen sollten wie Respekt, Würde, Vertrauen und Mut", sagten die Spieler. "Wenn wir unsere Nation vertreten, streben wir danach diese Werte zu verkörpern." Ziel des Fußballs müsse es sein, in Katar ein "bleibendes Erbe" zu hinterlassen.

Australien ist die erste teilnehmende Mannschaft, die das Gastgeberland in dieser Form kritisiert. Auch andere Teilnehmer planen Proteste. Die dänische Nationalmannschaft, die in der Gruppe D auf Australien trifft, will zu Ehren der Arbeiter, die beim Bau von Stadien und Infrastruktur in Katar gestorben sind, mit einem komplett schwarzen Trikot auflaufen, was den Gastgebern gar nicht gefällt.