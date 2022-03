Sobottka und Gorka betroffen: Weitere Corona-Fälle in Düsseldorf

Fortuna Düsseldorf gehen immer mehr Spieler aus. Die Rheinländer haben weitere positive Corona-Tests im Team preisgegeben - und mussten ein Training am Mittwoch absagen.

Düsseldorfs Marcel Sobottka ist am Coronavirus erkrankt. IMAGO/Laci Perenyi

Erst Trainer Daniel Thioune, dann Athletikcoach Andreas Gross und nun bereits drei Spieler: Fortuna Düsseldorf muss mehr und mehr COVID-19-Fälle hinnehmen. Nach den ersten drei positiven Fällen am Montag seien am Dienstag "Marcel Sobottka und Dennis Gorka PCR-positiv auf das Coronavirus getestet" worden, verkündete der Zweitligist am Mittwochmorgen auf seiner Website.

Ob am Nachmittag trainiert wird, ist offen

Aufgrund dessen entfalle am Mittwochvormittag die Trainingseinheit. "Das gesamte Team hat sich zudem einer PCR-Testung unterzogen. Sobald diese Ergebnisse vorliegen, wird entschieden, ob am späten Nachmittag doch trainiert werden kann", heißt es weiter.

Das Auswärtsspiel beim SC Paderborn am kommenden Samstag (13.30 Uhr) könnte bei weiteren Erkrankungen am Coronavirus auf der Kippe stehen. Sportdirektor Christian Weber meinte: "Sobald die Ergebnisse der PCR-Testung am späten Nachmittag vorliegen, besprechen wir die nächsten Schritte. Wir hoffen, dass alle Betroffenen einen milden Verlauf haben und schnell wieder fit sind."