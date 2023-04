Sobottka angefressen: "Die schlechteste erste Hälfte der Saison"

Nach dem schwachen Auftritt in Nürnberg dürfte sich Fortuna Düsseldorf endgültig von der Rolle der Jäger der Spitzenklubs verabschiedet haben.

Zum dritten Mal in dieser Saison unterlag die Fortuna dem 1. FC Nürnberg. Der 0:1-Heimniederlage in der Hinrunde und dem Pokal-Aus im Achtelfinale in Nürnberg (3:5 i.E.) folgte am Samstag ein 0:2 in der Frankenmetropole.

Nach sieben Spielen in Serie ohne Niederlage verließ das Team von Trainer Daniel Thioune erstmals wieder als Verlierer den Platz. Die Aufstiegsträume dürften geplatzt sein. Schlimmer aber wiegt das Wie der Pleite.

Die Einstellung, mit der die Mannschaft beim Club die ersten 30 Minuten anging, war bedenklich. "Wir waren überhaupt nicht auf dem Platz", ärgerte sich Abwehrspieler Andre Hoffmann. Er könne sich nicht erinnern, wann man sich so leblos präsentiert hatte. So viele Fehlpässe hat der Kapitän von seiner Mannschaft in den vergangenen Wochen nicht zusammengezählt gesehen. "Wir waren unglaublich unsauber bei den Pässen", sagte er.

"Wir hatten viele Fehler und zu einfache Ballverluste ohne Bedrängnis. Alles, was uns in den letzten Wochen stark gemacht hat, ist uns heute abhandengekommen", wird Hoffmann auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir haben in den letzten Wochen gezeigt, dass wir Spiele auch drehen können, das ist uns heute nicht gelungen. Individuell war das heute von allen zu wenig."

Neun Punkte Rückstand auf Platz drei

Fünf Spieltage vor Saisonende beträgt der Rückstand auf den Tabellendritten Hamburger SV nun neun Punkte, eine Aufholjagd wirkt utopisch.

"Das war die schlechteste erste Hälfte, die wir in dieser Saison gespielt haben. Wir hatten Glück, dass wir nur 0:1 hinten gelegen haben. Wir haben die Nürnberger machen lassen, sind nicht in die Zweikämpfe gekommen und sind völlig verdient mit dem Rückstand in die Kabine gegangen", analysierte Mittelfeldspieler Marcel Sobottka richtig. "In der zweiten Hälfte haben wir dann alles probiert, ohne aber die 100-prozentigen Chancen zu haben. Am Ende haben wir aufgemacht und noch das zweite Gegentor kassiert. Dann gehst du als verdienter Verlierer vom Platz."

Die Chance zur Rehabilitation gibt es am Sonntag gegen den Karlsruher SC (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

