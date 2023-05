Soares im Dilemma: Der nächste gebrauchte Tag

Nach seinem Durchhänger beim 1:5 gegen Wolfsburg leistete sich Danilo Soares auch gegen den BVB mehrere Aussetzer. Dass der Brasilianer im Revierderby gegen Dortmund nicht vom Platz flog, lässt sich kaum erklären.

Es ist ein ungeschriebenes Gesetz und als solches auch komplett nachvollziehbar: Ist Danilo Soares fit, dann ist der Brasilianer die Nummer eins auf der linken Seite der Bochumer Viererkette. Der 31-jährige Routinier ist neben Kevin Stöger einer der besten Fußballer im Kader, in der Regel äußerst zuverlässig, aggressiv, ballsicher.

Vor etwas mehr als einer Woche erlebte der Brasilianer allerdings einen gebrauchten Tag; er stand gegen den VfL Wolfsburg wiederholt falsch, verschuldete überdies einen Elfmeter. Auch gegen Dortmund zeigte sich der Linksfüßer äußerst fahrig, hatte erneut Probleme beim Stellungsspiel und hätte bei einer spektakulären Szene in der zweiten Halbzeit vom Platz fliegen müssen.

Der Reihe nach: Schon in der Anfangsphase leistete sich Soares einen folgenschweren Patzer, als er einen langen Ball von Mats Hummels falsch einschätzte, Gegenspieler Donyell Malen nur noch von hinten sah, und der Niederländer ziemlich kaltschnäuzig den Dortmunder Ausgleichstreffer einfädelte.

Letsch adelt Malen - Zu viele Freiheiten dank Soares

Nicht nur hier wackelte Soares und schätzte die Situation komplett falsch ein. "Ich kenne Donyell Malen noch aus der Eredivisie", so Trainer Thomas Letsch hinterher, "was er vor allem in der ersten Halbzeit gezeigt hat, das war Weltklasse."

Dortmunds Angreifer war glänzend aufgelegt, doch sein Bochumer Gegenspieler ließ ihm natürlich auch viel zu viele Freiheiten. Und überfordert war Soares auch in der 65. Minute, als Julian Brandt im Strafraum auf Karim Adeyemi querlegte, der von dem heranfliegenden Soares rüde gefoult wurde.

Logische Konsequenz wäre ein Elfmeter für Dortmund gewesen; diese Szene wurde im Nachgang des Spiels reichlich rauf und runter diskutiert, hier lag Schiedsrichter Stegemann nachweislich völlig daneben.

Riesenglück also für Bochums Brasilianer, dass es hier keinen Elfmeter gab - und weil er nicht vom Platz flog. Denn Soares war bereits verwarnt, hier hätte zwingend eine Gelb-Rote Karte folgen müssen.

Erhält Heintz mal wieder eine Chance?

Für das anstehende Auswärtsspiel am kommenden Samstag in Mönchengladbach also hätte Soares eigentlich keine Rolle spielen dürfen. Ob er in der Startelf verbleibt nach seinen beiden schwachen Vorstellungen, ist zumindest diskutabel. Im Grund genommen allerdings neigt Letsch dazu, seinen Spielern zu vertrauen und nicht nach ein, zwei Fehlern zu wechseln.

Andererseits weiß Letsch natürlich gerade für diese Position einen starken Vertreter in der Hinterhand. Schon ziemlich kurios: Als Dominique Heintz in den vergangenen Wochen jeweils einsprang, war er ein äußerst zuverlässiger Rückhalt, sei es in der Innenverteidigung oder als linker Verteidiger. Er bringt also eine starke Form mit, blieb allerdings gegen Wolfsburg und auch gegen Dortmund jeweils 90 Minuten auf der Bank. Darf er in Mönchengladbach vielleicht mal von Anfang an ran?

Insgesamt bleibt festzuhalten: Mit viel Glück überstand der VfL Bochum das Revierderby ohne Niederlage, mit noch mehr Glück durfte Danilo Soares nach seiner Attacke auf dem Platz bleiben. Der Rest des letzten April- Wochenendes allerdings verlief für Bochum nicht sehr erfreulich, weil die Konkurrenz im Tabellenkeller überwiegend punktete und der VfL nun auf den Relegationsplatz 16 rutschte.

Immerhin aber hielt eine bemerkenswerte Serie unter dem Nachfolger von Thomas Reis: Unter Letsch hat Bochum nach Führung nie verloren. Es gab allerdings nach acht Siegen bei den letzten beiden Partien mit Führung - in Frankfurt und gegen Dortmund - jeweils nur ein 1:1.