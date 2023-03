So zockt Deutschland: Videospiele eher zum Abbau von Stress

Spielen zum Entspannen oder doch lieber mit Adrenalin in einen Wettkampf? Eine Studie liefert Aufschluss, wie die deutschen Gamer ticken.

Was ist die Motivation der Deutschen beim Videospielen? Getty Images

Wie ticken eigentlich die deutschen Gamer? Eine Kooperationsstudie von YouGov, LINK und MYI Entertainment versucht das herauszufinden. Zum Videospielkonsum befragt wurden Deutsche im Alter von 15 bis 79 Jahren.

Keine große Erkenntnis ist, dass Videospielen keine Seltenheit in Deutschland darstelle. Etwa sieben von zehn Deutschen im Alter von 15 bis 79 Jahren würden mindestens einmal im Jahr ein Videospiel. Das entspräche etwa 47 Millionen Deutschen. Mehr als die Hälfte unter ihnen greife mehrmals die Woche oder sogar täglich zum Videospiel - die sogenannten "Core Gamer".

Zeitfresser, Wettkämpfer oder Entspanner?

Was sich daraus bereits erahnen lässt? Die Spielgewohnheiten sind unterschiedlich. Die Studie teilt dabei in sechs verschiedene Kategorien ein. Da wäre zum Beispiel der "Competitor", also Wettkämpfer. Dieser Typ hat den Wunsch zu konkurrieren und entweder alleine oder im Team das ultimative Ziel zu erreichen: den Sieg. Sie schätzen aber auch die soziale Interaktion.

Dann gibt es noch die "Time Filler", zu Deutsch Zeitfresser. Sie spielen auf dem Weg zur Arbeit, im Wartezimmer oder einfach, um abzuschalten. Das Entspannen und Abbauen von Stress steht auch für den "Laid Back", dem Entspanner, im Vordergrund. Sie spielen allerdings auch, um Erinnerungen zu schaffen oder jene aus zum Beispiel der Kindheit aufleben zu lassen.

Schließlich gibt es noch den "Explorer", den Entdecker, dessen Antrieb das Eintauchen in faszinierende Geschichten und das Entdecken von Spielwelten ist. Der "Companion", der Begleiter, wird von hoher sozialer Interaktion angetrieben. Hier geht es primär darum, Spielerfahrungen zu teilen oder gemeinsam neue Abenteuer zu erleben. Der "Seeker", zu Deutsch Sucher, möchte sich zu verbessern. Aber nicht nur in Fähigkeiten, die für das Spiel relevant, sondern für das tägliche Leben nützlich sind.

Entspannung im Vordergrund

In Deutschland liegt der Fokus deutlich auf Entspannung und Abbau von Stress. Der "Time Filler" ist mit 22,9 Prozent am häufigsten vertreten, knapp dahinter liegt der "Laid Back" mit 22,7 Prozent.

Sich stetig verbessern oder auch mit anderen um Trophäen messen? Das ist eher nicht so angesagt. Der "Seeker" (15,9 Prozent) liegt auf Platz drei, der "Competitor" kommt am seltensten vor (12,1 Prozent).

Stress abbauen mit Freunden unter Jüngeren

Wettkampf in Videospielen ist nur etwas für Jüngere? Fehlanzeige. Das Durchschnittsalter des "Competitors" beträgt 40,8 Jahre und liegt damit auf Rang drei. Am ältesten im Durchschnitt ist der "Seeker" mit 49,8 Jahren. In diesem Falle liegt es nahe, dass die Spiele genutzt werden, um im Alltag kognitiv fit zu bleiben.

Der "Laid Back" hat das jüngste Durchschnittsalter - keine Überraschung. Nach einem intensiven Arbeitstag soll kein zusätzlicher Stress durch Wettkämpfe entstehen. Mit dem "Laid Back" liegt auch der "Companion" mit 37,1 Jahren auf dem Rang der Jüngsten. Das lässt daraus schließen, dass gerne mit Freunden entspannt und Stress abgebaut wird.

Ob so schlussendlich die deutschen Gamer ticken, ist allerdings mit Vorsicht zu genießen. Denn repräsentativ ist diese Studie nicht. So wurden lediglich 1063 Interviews geführt.