So wurde Andi Wolff zu einem der besten Torhüter

Eine zweifache Berufung ins All-Star-Team der EM; einmal in 2016, einmal dieses Jahr. Es scheinen fast die symbolischen Eckpunkte seiner Torwartkarriere zu sein - dass Andreas Wolff jedoch überhaupt zwischen den Pfosten landete, ist wohl seiner Schüchternheit zu verdanken.

Zu schüchtern fürs Feld, also landete er im Tor: Andreas Wolff hat seine Karriere seiner Persönlichkeit als Kind zu verdanken. Sascha Klahn

Zurückblickend auf seine Karriere im deutschen Nationalteam war das erste wichtige Turnier die Europameisterschaft 2016 - eine Meisterschaft, mit der seine Leistung für alle, die sie damals miterlebt haben, für immer in Verbindung steht und fest im Gedächtnis verankert bleibt.

Sobald Wolff anfing zu spielen und zu halten, hörte er nicht mehr auf. Mit ihm an der Spitze kämpfte Deutschland sich ins Finale, in welchem der damals 25-jährige zugleich einen der spektakulärsten Auftritte, die jemals in der Welt des Handballs zu beobachten waren, hinlegte: mit einer Fangquote von 48% war sein EM-Debüt im Finalspiel optimal abgerundet.

EM-Debüt

"Die erste Meisterschaft war wirklich etwas Besonderes und eigentlich auch der Start meiner Karriere auf internationaler Ebene", reflektierte Wolff am vergangenen Montag gegenüber der IHF. Weiterhin führte der 33-jährige aus, dass "zur gleichen Zeit die Anforderungen an mich immer mehr [wuchsen], sowohl von mir selbst als auch von anderen. Ich denke, wenn man großes Potential hat oder von Leuten als sehr talentiert abgestempelt wird, wird viel von einem erwartet."

Trotz des Drucks und den Erwartungen, mit denen der Torhüter zu kämpfen hatte, war die erste Einberufung in die Nationalmannschaft eine Sensation. "Das hat [mir] viel bedeutet. Ich erinnere mich an das erste Mal, als unser Torwarttrainer mich anrief und sagte: "Andi, du wirst zum ersten Mal in der Nationalmannschaft sein." Ich war sehr stolz und doch sehr nervös, denn natürlich war das etwas, wovon ich immer geträumt hatte, und plötzlich wurde es wahr.“

Der Start von allem

Noch weiter zurückgehend erzählt Wolff, wie sein Start in den Handball war. Angefangen hat alles damit, dass er bei den Spielen seines Vaters so oft am Spielfeldrand stand und die Spiele störte, dass seine Eltern schließlich beschlossen, er solle es doch mal richtig mit dem Sport versuchen.

"Um ehrlich zu sein, kann ich kein genaues Alter angeben, aber es war ungefähr zwischen drei und fünf Jahren. Mein Vater spielte Handball, zwar auf Amateurebene, aber er spielte Handball und wir haben ihn immer zu seinen Spielen begleitet. Wir spielten während seiner Spiele am Spielfeldrand, was oft zu einem Ausbruch von Seiten unseres Vaters führte, der mich und meinen Bruder aufforderte, nicht zu stören", lacht Wolff.

Der Torhüter führt fort: "Irgendwann haben meine Eltern gesagt: Wenn du so gerne mit dem Ball spielst, können wir auch mal versuchen, dich mit anderen spielen zu lassen. Als ich das erste Mal zum Training ging, war ich sehr, sehr schüchtern. Ich hatte sogar ein bisschen Angst, mit anderen zu sprechen, mit ihnen zu spielen, weil es für mich so aussah, als ob es schon eine eingeschworene Gemeinschaft wäre und sie alle zusammen spielen würden. Alle wussten oder schienen zu wissen, was sie taten.“

Zu schüchtern fürs Feld

"Bei meinem ersten Training hat mich meine Mutter begleitet. Ich habe mich erst gar nicht auf den Platz getraut, also hat der Trainer gesagt: „Wenn du zu schüchtern bist, um zu versuchen, mit anderen zu spielen, dann geh doch ins Tor." Und nach diesem Training habe ich die Position nie wieder aufgegeben. Ich glaube, ich habe dort meine Bestimmung gefunden", stellt er fest.

Scheinbar war es für den jungen Wolff ein Vorteil, dass er zur Schüchternheit neigte, denn die daraus folgende Karriere als Torhüter brachte ihn schlussendlich sehr weit. Vom TV Kirchzell über den THW Kiel hin zu Industria Kielce, dem polnischen Spitzenreiter, entwickelte sich seine Ligakarriere. 2016 in den deutschen EM-Kader berufen zu werden, nachdem er schon seit 2013 zur deutschen Nationalmannschaft zählte, war der Kickstart seiner internationalen Karriere.

"Ich hatte 2015 eine richtig gute Serie in der Bundesliga gespielt und hatte auch einige gute Spiele in der Nationalmannschaft und deshalb hatte ich große Hoffnungen, dass ich bei meinem grundsätzlich ersten Turnier als Spieler und nicht nur als Zuschauer teilnehmen kann. Dagur [Sigurdsson] hat mir diese Chance gegeben. Ich war vor diesem Turnier sehr, sehr nervös, denn natürlich wollte ich mich dieses Platzes in der Nationalmannschaft würdig erweisen. Es ist eine ähnliche Situation wie jetzt bei David Späth", sagt Wolff über seine erste Einberufung.

Mentale und physische Entwicklung

Zu den Anforderungen und dem Druck, die nach seiner ersten erfolgreichen EM auf ihm lasteten, sagt der 33-jährige, dass sie es "nach einigen Jahren mit Ups und Downs unter [Nationaltrainer] Alfred Gislason endlich geschafft [haben], eine gewisse Stabilität für das Team und besonders für mich zu etablieren. Ich denke, Matthias Andersson als Torwart-Trainer ins Team aufzunehmen, war ein großer Vorteil, weil ich mich immer auf ihn verlassen kann in der Zeit, in der wir als Nationalmannschaft auftreten, und auch sonst bietet er mir eine helfende Hand, um mich zu verbessern."

Der Torhüter blickt mit Stolz auf seine Karriere zurück: "Ich bin immer noch sehr dankbar, sehr stolz, Deutschland bei diesen Turnieren vertreten zu dürfen, denn wir haben viele tolle Torhüter, viele große Talente. Mit jedem Jahr gibt es mehr vielversprechende Torhüter, die aufsteigen. Dass ich immer noch Teil dieser Mannschaft bin, erfüllt mich mit viel Stolz. Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre im Team vor mir habe."