So wird Verstappen in Japan Weltmeister

Die erste Titelchance ließ Max Verstappen ungenutzt, in Japan soll es nun besser laufen. Nach Platz sieben in Singapur hat der Niederländer bereits am kommenden Sonntag in Suzuka wieder die Chance, seinen zweiten Formel-1-Titel vorzeitig perfekt zu machen.

Die Titelverteidigung im Visier: Max Verstappen. Getty Images,