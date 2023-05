So wird in Dortmund gefeiert, sollte der BVB Meister werden

Seit Anfang April laufen die Planungen für eine mögliche Meisterfeier, vier Tage vor dem Saisonfinale gegen Mainz sind sie nun abgeschlossen. Die Übergabe der Schale - sofern der BVB denn Meister wird - soll auf dem Rasen stattfinden, am Sonntag dann der Korso durch Dortmund rollen. Ein Public Viewing am Spieltag wird es nicht geben.

Noch spricht man rund um Borussia Dortmund im Konjunktiv vom Gewinn der Meisterschaft. Denn noch fehlt dem BVB ein Sieg im abschließenden Saisonspiel gegen Mainz, um die Schale nach Dortmund zu holen. Die Planungen der Stadt, von den Sicherheitsbehörden und dem Klub für einen möglichen Titelgewinn allerdings laufen hinter den Kulissen bereits seit Anfang April. Am Dienstag nun wurden sie finalisiert und anschließend der Öffentlichkeit vorgestellt.

Keine Einigung mit Sky bezüglich Public Viewing

So wird es am Samstag kein Public Viewing geben. Unter anderem deshalb, weil sich die Stadt laut Angaben eines Sprechers nicht mit dem übertragenden Sender Sky auf eine Übertragung habe einigen können. Da die meisten Fußball-Kneipen in Dortmund bereits ausgebucht sind, dürften viele Fans in private Räume ausweichen müssen.

Ins Stadion können sie schließlich auch nicht: Der Signal Iduna Park ist seit Wochen ausverkauft. Dennoch gingen beim BVB in den vergangenen Tagen mehr als 300.000 Ticketanfragen ein - die allesamt abgesagt werden mussten. Die 192 Presseplätze im Stadion sind ebenfalls belegt, auch hier gab es mit 800 Akkreditierungsanträgen eine deutlich höhere Nachfrage als üblich.

Schale wird auf dem Rasen übergeben

Sollte der BVB die Meisterschaft gegen Mainz klarmachen, ist die Übergabe der Schale auf dem Rasen geplant. "Am besten kann man die Übergabe auf dem Tribünenplatz verfolgen, nicht im Pulk auf dem Rasen. Wir wünschen uns, dass die Zuschauer auf den Tribünen bleiben", sagte Dr. Christian Hockenjos, Direktor Organisation des BVB, am Dienstag.

Für den Sonntag ist dann ein großer Meister-Korso durch die Stadt geplant, der um 12.09 Uhr in der Nähe des Borsigplatz starten soll. Nach anderthalb Runden um das schwarz-gelbe Epizentrum soll der Zug mit der Mannschaft dann weiterrollen in Richtung Innenstadt, wo er nach vier Kilometern kurz vor dem Dortmunder U enden soll. Die Organisatoren rechnen mit mindestens 200.000 Fans an der Strecke und einer Korso-Dauer von vier bis viereinhalb Stunden. Bereits vor dem Beginn des Korsos würden sich Trainer Edin Terzic und seine Mannschaft in das Goldene Buch der Stadt eintragen.