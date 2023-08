So wird der Elektro-Hummer zum Reisemobil!

Der Spezialist Earthcruiser baut den Hummer EV Pick-up zum Wohnmobil mit Aufstelldach um. Dabei gibt es nur ein Problem.

Wohnen in der Wildnis: Hummer EV Pick-up, umgebaut von Earthcruiser. GMC/Earthcruiser

Für diejenigen, die Wert auf ein ökologisch reines Mobilitätsgewissen legen, stellt der martialische Hummer den ultimativen Anachronismus dar. Die benzingetränkten V8-Zeiten sind freilich längst vorbei. Hummer firmiert inzwischen unter dem Dach der General-Motors-Tochter GMC, die den durchaus legendären Namen dem elektrisch angetriebenen Hummer EV angeheftet hat und Kunden die Wahl zwischen einem Pick-up sowie einem SUV lässt.

Just diesen tonnenschweren Monster-Stromer in Pick-up-Ausführung nimmt nun das auf Expeditionsmobile spezialisierte Unternehmen Earthcruiser her, um ihn ab 2024 zum Camper umzubauen.

Doppelbett, Küchenblock, Außendusche

Mithilfe eines um knapp 70 Zentimeter hochfahrenden Carbon-Aufstelldach entsteht eine stattliche Raumhöhe von 1,93 Metern, die den Aufenthalt in aufrechter Körperhaltung erlaubt. In der Wohnkabine befindet sich ein Doppelbett, auch ein Küchenblock mit Spülbecken und Induktionskochfeld ist an Bord, ebenso wie ein Kühlschrank mit Tiefkühlfach sowie eine Toilette, ansonsten wird die Körperhygiene mithilfe einer Außendusche betrieben. Warmwasser wird über einen Elektroboiler aufbereitet.

Zimmer mit Aussicht: Wohnbereich im umgebauten Hummer EV. GMC/Eartcruiser

Als Besonderheit sind ins Hochdach Solarmodule integriert, die eine autarke Stromversorgung der Elektrogeräte ermöglichen, unter idealen Bedingungen soll das bis zu sieben Tage lang funktionieren und insofern einen längeren Aufenthalt fernab der Zivilisation absichern. Klingt gut, dürfte aber insofern hypothetisch sein, als der Hummer EV EarthCamper erst einmal weit in die Wildnis gelangen muss und von dort wieder weg, was angesichts der nicht existenten Ladeinfrastruktur kaum machbar erscheint.

Starker Stromer: Der Hummer EV leistet rund 1000 PS. Hersteller

Über den Preis des Umbaus lässt Earthcruiser derzeit noch nichts wissen, gegen eine Anzahlung von 100 Dollar ist aber zumindest eine Reservierung möglich. Schon für den überaus geländefesten Elektro-Pick-up an sich sind umgerechnet rund 100.000 Euro einzukalkulieren; drei Elektromotoren verhelfen ihm zu einer Leistung von rund 1000 PS, der geradezu gigantische 205-kWh-Akku zu über 500 Kilometern Reichweite.

Ausverkauftes Basisfahrzeug

Das größte Problem selbst für zahlungswillige Camper-Interessenten dürfte die Beschaffung des Basisfahrzeugs sein: Derzeit liefert GMC den Hummer EV gar nicht aus. Auch die Reservierungsbücher, so heißt es auf der Homepage des Herstellers, seien "aktuell voll".