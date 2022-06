So will Wolfsburg das Schlager-Loch schließen

Der Transfer steht bevor: In Kürze soll der Wechsel von Wolfsburgs Xaver Schlager zu RB Leipzig über die Bühne gehen. Das reißt dem VfL ein Loch ins Mittelfeld.

Keine Frage: Wenn Xaver Schlager fit war, gehörte er beim VfL Wolfsburg in den vergangenen drei Jahren zu den Schlüsselspielern. Ein Leistungsträger, der nicht einfach so zu ersetzen ist. Der 24-Jährige hat dem VfL mitgeteilt, dass er seinen 2023 auslaufenden Vertrag nicht verlängern und sofort zum Ligakonkurrenten nach Leipzig wechseln wolle. Die Möglichkeit, den Österreicher noch ein Jahr zu halten und dann ablösefrei zu verlieren, haben die Niedersachsen verworfen - auch der VfL muss angesichts der Pandemie und des Krieges in der Ukraine, der Eigner Volkswagen finanziell unmittelbar betrifft, den Gürtel enger schnallen und ist auf die Millionen-Einnahme des Deals angewiesen. Rund zwölf Millionen Euro sollen an Wolfsburg fließen.

Geld, das Geschäftsführer Jörg Schmadtke und Sportdirektor Marcel Schäfer einsetzen werden, um das Schlager-Loch zu schließen. Quantitativ könnte der Kader zwar den Abgang des Nationalspielers auffangen, jedoch gilt es, einen absoluten Leistungsträger zu ersetzen. Unverändert gesetzt im zentralen Mittelfeld dürfte Maximilian Arnold sein, für den nach kicker-Informationen ein neuer Partner gesucht wird.

VfL-Kader bietet verschiedene Möglichkeiten

Obwohl das Aufgebot grundsätzlich Möglichkeiten bietet. Aster Vranckx käme für die Rolle infrage, der Belgier ist jedoch erst 19. Auch Yannick Gerhardt kann diese Position spielen, benötigt jedoch mehr Konstanz als in der Vergangenheit. Auch Ridle Baku hat bereits in der Mittelfeld-Zentrale gespielt. Zudem kommen mit Josuha Guilavogui (zuletzt an Girondins Bordeaux verliehen) und Elvis Rexhbecaj (VfL Bochum) zwei weitere Kandidaten zurück - bei denen die Zeichen aber trotz der sich anbahnenden Veränderung auf Trennung stehen.

Für den neuen Trainer Niko Kovac, der am heutigen Freitag zum Dienstantritt in Wolfsburg erwartet und am Montag bei einer Pressekonferenz vorgestellt wird, öffnet sich eine zweite Kaderbaustelle. Benötigt wird noch ein linker Innenverteidiger, zudem nun ein Leader für das zentrale Mittelfeld. Die Suche hat längst begonnen.