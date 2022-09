So will Schweinsteiger Oldenburg knacken

Intensiv Fußball spielen, kompakt sein: Das sind einige Spielideen vom neuen Cheftrainer Tobias Schweinsteiger mit dem VfL Osnabrück.

In seinem ersten Spiel auf der Trainerbank des VfL Osnabrück reist Tobias Schweinsteiger mit seinem Team am Samstagnachmittag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) nach Oldenburg. Seit dem 1:0-Heimsieg am 1. Spieltag gegen Duisburg hat Osnabrück nicht mehr gewonnen. Zudem verabschiedete sich Daniel Scherning gen Bielefeld.

Der neue Trainer Schweinsteiger hat die Aufgabe, den Verein, der nur sechs Punkte aus ebenso vielen Spielen geholt hat, wieder in Schwung zu bringen. In seinem ersten Spiel auf der Trainerbank will Tobias Schweinsteiger "intensiv Fußball spielen", vor allem gegen einen "Aufsteiger, der eine gewisse Euphorie vor allem im Umfeld in den Heimspielen hat".

Für den neuen Trainer ist die Lage ziemlich klar. Um zu gewinnen, "muss man halt die beste Grundformation finden, die optimalen Spieler dann für alle vier Spielphasen auf den Platz bringen und dann noch diese Räume, die sie gerne spielen, aus dem Spiel nehmen".

Für Schweinsteiger wird der Schlüssel zum Erfolg darin liegen, "Chancen zu haben, in den Tempowechsel zu kommen und dann auf das gegnerische Tor zu spielen". Notwendig sei es aber auch, "gegen den Ball immer wieder Meter zu machen, die weh tun, um Räume zu schließen".

"Wir sind gut vorbereitet und wir hoffen, dass es am Samstag klappt" , sagt Schweinsteiger. Verzichten muss er neben Davide Itter und Oliver Wähling auch auf Angreifer Erik Engelhardt, der kurzfristig aus "privaten Gründen" fehlen wird, wie Schweinsteiger erklärte.