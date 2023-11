So will Matarazzo Mainz knacken

Mit den nach dem Trainerwechsel wieder erfolgreichen Mainzern kommt auf Hoffenheim ein unangenehmer Gegner zu.

Nach dem Trainerwechsel von Bo Svensson zu Jan Siewert befindet sich Mainz 05 wieder im Aufwind. Vor allem die Defensive präsentiert sich wieder gefestigt, unter dem neuen Coach gab es in zwei Spielen vier Punkte, aber noch keinen Gegentreffer.

Lob für Mainz

"Sie lassen sehr wenig zu, Mainz definiert sich über das Pressing und das Defensivspiel, auch über einen hohen Speed, sie spielen schnell nach vorne, gehen auf die zweiten Bälle, bringen die Flanken schnell in die Box, das ist das Mainzer Gen der letzte Jahre", so beschreibt es Hoffenheims Coach Pellegrino Matarazzo, "ich gehe davon aus, dass das weiter fortgeführt wird auch mit dem neuen Trainer. Ich glaube nicht, dass eine Länderspielpause lange genug ist, um eine Spielidee zu verändern. So ist der Kader auch aufgebaut und so waren sie auch in den letzten beiden Spielen erfolgreich. Wir erwarten Härte, Intensität, Geschwindigkeit."

Entsprechend fordert der 45-Jährige Tugenden ein von seiner Mannschaft, die dem Stand halten. "Deshalb sind für besonders am Sonntag unsere Aggressivität, Härte und Intensität in einzelnen Aktionen wieder die Basis", appelliert Matarazzo, "die Laufbereitschaft und die Geschlossenheit, um dann die Momente zu erkennen, in dem ein Raum da ist, um dem Gegner wehzutun und das mit absoluter Schärfe und Geschwindigkeit zu Ende zu spielen, um Tore zu erzielen - das ist der Plan."

Negativtrend zu Hause

Dabei sollten seine Mannen im Umgang mit ihren Chancen diesmal nicht eben wählerisch sein. "Wenn man die Daten anschaut, lassen die Mainzer wirklich wenig zu. Elf Torschüsse pro Spiel sind mit die wenigsten in der Liga", analysiert Matarazzo, "wenn ich die „Expected Goals against" anschaue und die Gegentore die sie tatsächlich kassieren, sehe ich eine große Diskrepanz, die Mainzer Gegner sind sehr effizient gewesen.“

Zudem gilt es auch, den Negativtrend zu Hause zu brechen. Hoffenheim verlor seine jüngsten drei Heimspiele. Vier Heimniederlagen in Folge wären Einstellung des Vereins-Negativrekords, das gab es für die TSG zuvor nur in der Hinrunde 2022/23 sowie in der Hinrunde 2012/13. Saisonübergreifend kassierte die TSG in diesem Kalenderjahr schon acht Heimniederlagen - mehr als jemals zuvor in einem Jahr.

Trio ist zurück

Immerhin hat Matarazzo wieder zusätzliche Qualität zur Verfügung und zur Auswahl. "Erfreulich ist, dass Pavel Kaderabek, Robert Skov und Florian Grillitsch wieder zurück im Training und Optionen für den Kader und das Spiel sind", erklärte Matarazzo, auch Andrej Kramaric, der zuletzt in Augsburg nach seiner Oberschenkelblessur von der Bank gekommen war, drängt zurück ins Team. Deshalb wird es spannend, wer wo wen verdrängt.

Kehrt etwa Grillitsch auf die Sechs zurück, müsste Anton Stach gegen seinen Ex-Verein auf die Acht vorrücken und wohl Finn Ole Becker aus der Startelf drücken. Aber auch Kramaric ist eine Achteroption, sollte Matarazzo es bei dem Angriffs-Duo aus Wout Weghorst und Maximilian Beier belassen. Nicht nur der Erfolgsdruck in diesem Heimspiel ist also angestiegen, sondern auch der Konkurrenzdruck.