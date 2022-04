So will Matarazzo Haaland stoppen

Stuttgart erwartet heute Abend Dortmund mit Ausnahmestürmer Erling Haaland, der allerdings gegen den VfB noch nicht getroffen hat. Wenn es nach Pellegrino Matarazzo geht, soll das weiterhin so bleiben.

Allein schon von der Kulisse her wird es etwas Besonderes. Der VfB Stuttgart erwartet heute Abend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) mit rund 60.000 Zuschauern Borussia Dortmund. "Ein Highlight" der Saison, wie es Sportdirektor Sven Mislintat nennt: für ihn als Ex-BVB-Angestellten wie auch für einige der VfB-Profis, die noch nie vor so einer Kulisse eine solche Partie absolviert haben. Wie Atakan Karazor, Chris Führich, Orel Mangala oder Pascal Stenzel, die einst die Farben des BVB trugen. "Das ist eine sehr gute Mannschaft. Sie stehen zwar etwas unter Druck, sind aber dennoch Tabellenzweiter", sagt Matarazzo. Die Borussen verfügten über "extreme Offensivqualität, über viele spielstarke, wendige, ballsichere Spieler".

Und einen Ausnahmestürmer, eine Naturgewalt, wie Erling Haaland, der robuste und schnelle Torjäger aus Norwegen, gerne genannt wird. "Sehr treffend. Er ist ein außergewöhnlicher Stürmer mit athletischen Fähigkeiten, die man sonst nicht in der Bundesliga sieht", meint Stuttgarts Trainer, dem dennoch nicht bange ist. Man wolle den 21-Jährigen - der aktuell seit 295 Minuten torlos ist - "mit einer guten Individual-Defensivleistung" bremsen. Vor allem auf zwei VfB-Profis werde es ankommen, "die seine Laufwege sehen und rechtzeitig die Tiefe absichern". Womit der Coach wohl Karazor auf der Sechs und Konstantinos Mavropanos in der Innenverteidigung meinen dürfte. Jedenfalls werde man die Aufgabe nicht taktisch angehen. "Wir haben genügend Personal um ihn herum, um ihn in der einen oder anderen Situation auszuschalten. Aber wir brauchen auch einen sehr fokussierten, sehr guten Tag."

Drei Spiele gegen den VfB verpasste Haaland verletzt - auch das 1:5

Dass der VfB neben dem VfL Bochum und Arminia Bielefeld der einzige Bundesligist ist, gegen den Haaland noch nicht getroffen hat, ist nettes Beiwerk, dient allerdings nicht wirklich als Beruhigungsmittel. Von drei möglichen Partien konnte der Norweger nur eine absolvieren: Vor fast genau einem Jahr, am 28. Spieltag am 10. April, unterlag der VfB dem BVB mit 2:3. Haaland blieb torlos, bereitete allerdings einen Treffer vor.

In den anderen beiden Partien fehlte der 1,94-Meter-Hüne jeweils verletzt. Auch beim 1:5 gegen die Schwaben am 12. Dezember 2020. Eine geschichtsträchtige Partie für den Traditionsklub vom Neckar, allerdings nicht mehr als Motivationshilfe erwähnenswert. "Unsere Motivation liegt darin, unseren Weg fortzusetzen und wieder siegfähig gegen einen Topgegner zu sein", meint Matarazzo. "Das Spiel vom 12.12. spielte bisher keine Rolle. Aber wir wissen, dass wir in der Lage sind, auch größere Gegner zu ärgern, wenn wir an unser Leistungslimit gehen. Wenn Dortmund ein paar Prozent weniger tut, müssen wir da sein."