So will Mait Patrail dem ThSV Eisenach helfen

Mait Patrail ist zurück in der Handball-Bundesliga. Mit seiner Erfahrung will der Rückraumspieler dem ThSV Eisenach helfen, den Klassenerhalt zu schaffen. Und danach? Trotz seines fortgeschrittenen Alters sieht er sich noch lange nicht am Ende.

Mait Patrail: "Ich versuche, Ruhe reinzubringen." Sascha Klahn