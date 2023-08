So will EA SPORTS FC 24 ein realistisches Spieltagserlebnis schaffen

Mit diversen Neuerungen wie flüssigeren Animationen, neuen Intro-Sequenzen oder einem zweiten Kommentatoren-Duo will EA SPORTS in FC 24 das Spieltagserlebnis verbessern.

Mit EA SPORTS FC 24 soll in vielerlei Hinsicht eine neue Ära eingeläutet werden. Zum einen ist es der erste Titel ohne FIFA-Lizenz, zum anderen sollen einige bahnbrechende Neuerungen bevorstehen. Zum Beispiel, dass in Ultimate Team nun Frauenfußball verfügbar wird.

Auch das Erlebnis rund um einen virtuellen Spieltag ist der Entwickler angegangen und möchte einen Schritt näher an die Realität herantreten.

Zugpferd dieses Vorhabens sind die SAPIEN-Technologie und der GPU-Stoff. Beide zielen auf die Optik der Akteure ab. Erstere "verändert das Aussehen und die Bewegungen der Spieler mit neu gestalteten Spielermodellen, die anatomisch noch präziser und bis ins kleinste Detail korrekt sind". Das soll zu flüssigeren Animationen führen.

Textilien reagieren auf Bewegung - neue Sequenzen sollen einheizen

Der GPU-Stoff bezieht sich, wie suggeriert, auf die Textilien. Diese "reagieren auf die Schritte der Spieler, verändern sich, wenn sie die Richtung ändern, und fließen mit ihnen mit, wenn sie spielen. Das Dehnen und Kräuseln des Stoffes bringt auch die Athletik der Spieler zum Ausdruck und macht die Aktionen - vom Rutschen bis zum Feiern - dem realen Sport noch ähnlicher". Dafür sorgen sollen auch verbesserte Lichter. Die sogenannte Ground-Truth-Ambient-Occlusion-Technologie "verleiht der Oberfläche des Spielfelds Tiefe und Detailreichtum und hilft den Spielern, sich mit klaren Schattierungen und Schatten in lebendigen Details abzuheben".

Doch bevor es auf den Rasen geht, soll schon im Vorfeld die Spannung geschürt werden. Dafür sorgen sollen dynamische Match-Intros. "Kurze, knackige Sequenzen", die darauf einstimmen sollen, "wo man, gegen wen man und um was man spielt". Inwieweit sich diese von den aktuellen Sequenzen unterschieden, ist nicht näher erläutert. In den Pausenmenüs, in der Halbzeit und während der Halbzeit soll auch hinter die Kulissen geblickt werden können. Der Entwickler verspricht "zum ersten Mal Aufnahmen der Experten und Kommentatoren in bisher nicht sichtbaren Ecken des Stadions".

Erste weibliche Co-Kommentatorin

Apropos Kommentatoren: Das Spiel "begrüßt ein neues Kommentatoren-Duo in Ultimate Team und ausgewählten Anstoßmodi, um den Spielen frische Stimmen und neue Energie zu verleihen: der berühmte englische Kommentator Guy Mowbray und die ehemalige englische Nationalspielerin Sue Smith als erste weibliche Co-Kommentatorin in EA SPORTS FC 24". Ob es auch in anderen Sprachen ein zweites Duo geben wird, ist nicht bekannt.

Verbessert werde auch die allgemeine Akustik: lautere Gesänge, größere Reaktionen, leidenschaftlichere Menschenmengen und neue authentische Audio-Elemente wie Trommeln und Hörner. Eine intelligente Broadcast Augmented Reality (AR) analysiert zudem "das Spielgeschehen und überlagert das Spielfeld mit den Informationen, die man benötigt, um die Gegner zu verstehen und das Spiel zu kontrollieren. Einschließlich Spielstatistiken, Gewinnwahrscheinlichkeiten, Schussdiagrammen und mehr". Darüber hinaus gibt es eine neue taktische Kamera, "die den Spielern eine erweiterte taktische Sicht auf das Spielfeld bietet und gleichzeitig die Stadionatmosphäre in lebendigen Details einfängt".