So will Dardai das Wunder schaffen

Der Weg ist noch weit, aber das erste Etappenziel ist mit dem 2:1-Sieg gegen den VfB Stuttgart erreicht. Liga-Schlusslicht Hertha BSC ist wieder konkurrenzfähig. Das hat Gründe.

Am Tag nach "dem schönen Arbeitssieg" gegen den VfB Stuttgart hat Vollzeit-Realist Pal Dardai die Gesamtlage nüchtern eingeordnet. Eine "bessere Atmosphäre" herrsche jetzt, auch eine "bessere Lage", aber: "Wir haben immer noch nichts geschafft."

Die Rechnung des Ungarn, der zwei Tage vor dem VfB-Spiel sein Credo fürs Saisonfinale ("Vier Spiele, vier Siege") mantraartig ausgegeben hatte, lautet jetzt: "Von drei Spielen musst du zwei gewinnen, dann hast du vielleicht schon den Relegationsplatz. Wenn du drei gewinnst, kannst du sogar direkt in der Liga bleiben."

Fürs Erste freilich will Dardai nur an das Spiel beim 1. FC Köln am Freitagabend denken. "Mit Hartnäckigkeit, Fleiß und Fokussierung haben wir uns eine Minimalchance erarbeitet", sagt der Mann, dessen dritte Retter-Mission die schwerste ist. "Die Spieler spüren, dass wir auf einem guten Weg sind. Jetzt müssen wir das richtig anfassen und diesen Weg weitergehen." Der Liga-Letzte darf wieder hoffen. Das hat Gründe:

Dardai stellt Dardai auf die Sechs

Kompaktheit: Schon in seinen ersten beiden Amtszeiten impfte Dardai dem Team relativ schnell defensive Verlässlichkeit ein. Auf diesem Weg ist er auch jetzt. Herthas Bundesliga-Rekordspieler hatte Mitte April nach einem 2:5 auf Schalke Sandro Schwarz als Trainer beerbt - und war mit einem 2:4 gegen Bremen denkbar miserabel gestartet. Schon in München (0:2) trat Hertha gegen den Ball deutlich disziplinierter auf, gegen den VfB verteidigte Hertha mit Ausnahme des Gegentores konzentriert und überaus leidenschaftlich. "Wir haben den Gegner dahin gelenkt, wohin wir wollten", sagt Dardai. "Die Mannschaft hat sehr gut gearbeitet, die Abstände haben gepasst." Der Schachzug des Trainers, seinen Sohn Marton Dardai von der Innenverteidigung auf die Sechs vorzuziehen, brachte zusätzliche Stabilität und Körperlichkeit.

Erfahrung: Florian Niederlechner (32) startete gegen den VfB im Sturm und traf erstmals seit seinem Wechsel von Augsburg zu Hertha im Januar, Stevan Jovetic (33) hielt auf der Zehn 90 Minuten durch. "Es ist ein Moment, in dem wir Erfahrung brauchen", sagt Dardai. In seinem ersten Spiel nach der Rückkehr hatte der Coach gegen Bremen Peter Pekarik (36) für die Startelf nominiert. Pekarik war gegen Stuttgart nicht im Spieltagskader, aber trotzdem vor dem Spiel im Teamhotel dabei. "Ich habe Peka gesagt, er soll bei uns bleiben bis zum Ende des Spiels", so Dardai. "Seine Ruhe, seine Ausstrahlung sind wichtig." Auch Kevin-Prince Boateng (36), gegen den VfB auf der Bank, und Tolga Cigerci (31), der es wie Pekarik diesmal nicht in den Kader geschafft hatte, sind Leitwölfe. Dardai: "Tolga, Peka und Prince sind Führungsspieler - ob sie spielen oder nicht."

Teamgeist: Dardai hat die Stimmung gedreht und alle hinter einem Ziel versammelt. "Wir waren ein Team", sagte Kapitän Marvin Plattenhardt (31) nach dem eminent wichtigen Sieg gegen Stuttgart. In den Vorwochen war es zuweilen eher ein Neben- als ein Miteinander. "Die Leute auf der Straße oder in der Nachbarschaft fragen mich, warum die Mannschaft nicht früher so gekämpft hat", sagt Dardai und betont: "Da hat auch jeder gekämpft, aber nicht gemeinsam. Es ist ein Unterschied, ob du allein kämpfst oder alle gemeinsam. Wenn du einen Schrank mit 15 Teilen alleine aufbauen musst, ist der Tag im Arsch - wenn du 20 Kumpels holst, sind alle nach zehn Minuten fertig." Dardai über den neuen Teamspirit: "Sie haben die Sache gerade gefunden, jetzt müssen sie sie behalten. Wir haben etwas erarbeitet." Neben den Veteranen um Boateng, Pekarik, Niederlechner, Cigerci und Plattenhardt gelten intern auch Marc Oliver Kempf (28), Lucas Tousart (26) und Marco Richter (25) als Spieler mit Führungsanspruch. Dardai hat seine Achse gefunden.

Druck-Resistenz: Während das Team auf Schalke und gegen Bremen nach dem ersten Gegentor förmlich zusammenbrach, kam gegen Stuttgart nach dem Ausgleich des VfB die von Dardai gewünschte Reaktion: "Wir waren auf so eine Situation vorbereitet. Die Körpersprache hat gepasst." Kein Zufall: Nur neun Minuten nach dem Ausgleich ging Hertha wieder in Führung. "Klar ist der Druck hoch", sagt Torschütze Niederlechner. "Aber dafür sind wir selbst verantwortlich." Der Eindruck: Seit Hertha von fast allen abgeschrieben ist, hat sich die mentale Blockade gelöst. "Ich war selber schockiert, wie unsicher alle gegen Bremen waren", so Dardai. Gegen den VfB war das anders: "Die Mannschaft war nicht nervös. Auf den Moment, in dem sie mit dem Druck so klarkommt, habe ich schon im Bremen-Spiel gewartet."

Standards "sehr hart" trainiert - auch mit Widerworten

Standards: Im Abstiegskampf des Vorjahres waren unter Dardais Vor-Vorgänger (und Nach-Nachfolger) Felix Magath die Standards von Plattenhardt Herthas Überlebensversicherung. In dieser Saison waren Standards lange eine der Berliner Kardinalschwächen. Schon bei Amtsantritt benannte Dardai ruhende Bälle als Trainingsschwerpunkt. Jetzt trägt die Arbeit Früchte. Das 1:0 gegen Stuttgart markierte Abwehrchef Kempf nach einer abgewehrten Ecke und einer Richter-Flanke per Kopf - Hertha erstes Tor, das in dieser Saison einem eigenen Eckball entsprang. Beim 2:1 traf Niederlechner nach einem Freistoß von Dodi Lukebakio.

Dardai über die zwei Standardtore, die Herthas Hoffnung am Leben gehalten haben: "Seit zwei Wochen üben wir das. Sehr hart, sehr konsequent - sogar mit Widerworten. So kann man in der Liga bleiben." Nachlassen ist nicht erlaubt, auch nicht bei ruhenden Bällen. "Da bleiben wir dran", kündigt Dardai an. "Es soll so bleiben. Es ist konsequente Arbeit, die Jungs zu begeistern, dass sie die Bewegung machen. Wir haben einiges durchgezogen, und jetzt funktioniert es." Hertha legt das Vorjahres-Rezept neu auf.