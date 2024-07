So will Blessin St. Pauli verändern

Zum Einstand am Montagvormittag gab es warmen Applaus von rund 300 Fans für Alexander Blessin. Im Anschluss an die erste Einheit des neuen St. Paulis Trainer gab es klare Botschaften - der 51-Jährige will eigene Duftmarken setzen, ohne beim Aufsteiger alles umzukrempeln.

Alexander Blessin weist seine Spieler beim Trainingsauftakt an. picture alliance/dpa