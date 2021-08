So wichtig war der Supercup für Bayern selten

Am Dienstagabend gastiert der FC Bayern bei Borussia Dortmund. Es geht um den Supercup zwischen dem Meister und dem Pokalsieger. War dieser Titel in der Vergangenheit oft nur ein Prestige-Duell und eine erste Bestandsaufnahme, könnte ein Sieg für die Münchner diesmal doch von größerer Bedeutung sein. Gerade mit Blick auf die kommenden Wochen.

Die Vorbereitung auf die Saison 2021/22 - mit all ihren Wettbewerben - hätte besser laufen können für den FC Bayern. Erst blieb Trainer Julian Nagelsmann nur ein Rumpfkader zur Verfügung, aufgefüllt mit Junioren. Dann verletzten sich Alphonso Davies, Lucas Hernandez und Benjamin Pavard. Zudem wurde das Pokalspiel beim Bremer SV aufgrund eines mannschaftlichen Quarantäne-Aufenthalts auf den 25. August verschoben - was gleichzeitig bedeutet, dass die Münchner eine englische Woche mehr auf dem Programm stehen haben. Und zu guter Letzt war da noch dieses Auftaktspiel bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend, dieses aufgrund der beiden nicht-geahndeten Strafstoßszenen gewiss glückliche 1:1. Heißt zusammengefasst: Reibungslos oder ideal hört sich das nicht an.

Verliert Bayern, könnte das erste kleine Ungewitter aufziehen

Dass der Rekordmeister seit Beginn der Vorbereitung noch kein Spiel gewonnen hat - geschenkt. Das ist nicht der ausschlaggebende Punkt. Da müsse "man die Kirche im Dorf lassen", sagt Nagelsmann vor dem kommenden Duell mit Borussia Dortmund, man solle diesen Fakt "nicht zu hochhängen". Recht hat er damit. Stand heute. Denn klar ist auch: Verliert Bayern den Supercup beim BVB (ein Remis ist ja ausgeschlossen), könnte der Puls der Macher an der Säbener Straße erstmals in der zum 1. Juli neu angebrochenen Ära etwas steigen.

Der Kader ist für die großen Ziele zu dünn besetzt

Schließlich merken auch die Verantwortlichen langsam, dass der Kader in der Breite womöglich doch nicht ausreichend besetzt ist. Zumindest nicht für die nach außen kommunizierten nationalen wie internationalen Ziele. Der Supercup gehört in diese Titel-Kalkulation nicht zwingend mit rein. In diesem Jahr aber könnte er so wichtig werden wie selten zuvor für die Münchner. Denn: Den Kader verstärken zu müssen, ist die eine Sache. Den Kader unter Druck und öffentlicher Unruhe aufwerten zu müssen, ist eine andere. Mit dem Gewinn des Supercups, gerade gegen die in der Liga stark gestarteten Dortmunder, wären die Gemüter der Verantwortlichen an der Säbener Straße zumindest vorerst beruhigt.