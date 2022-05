So wenige Eintracht-Heimsiege wie zuletzt vor 57 Jahren

Seit dem Sieg gegen West Ham United zählen die Fans die Tage, Stunden, Minuten und Sekunden bis zum Europa-League-Finale am 18. Mai in Sevilla. Die Aufregung und Vorfreude sind noch größer als bei kleinen Kindern an Weihnachten. Doch auch wenn der Triumphzug durch Europa alles überstrahlt, sollte in der Analyse nach der Saison die enttäuschend verlaufene Bundesligaspielzeit nicht unter den Teppich gekehrt werden.

Nach holprigem Saisonstart hatte sich die Mannschaft in den Wochen vor Weihnachten deutlich gesteigert, zur Winterpause stand Frankfurt trotz der Doppelbelastung auf Platz 6. Die Aussicht auf normale Trainingswochen im Januar und Februar schürte die Erwartungshaltung, dass es auch im neuen Jahr erfolgreich weitergehen würde. Aus den acht Rückrundenpartien bis zum Achtelfinalhinspiel bei Betis Sevilla am 9. März holte Frankfurt allerdings nur sieben Punkte. Diese Schwächephase ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass die Hessen in der Liga nicht bis zum Schluss um die internationalen Plätze spielen. Bei einem Sieg gegen die Rangers hätte das sportlich freilich keinerlei Bedeutung, da der Klub 2022/23 dann erstmals in der Champions League auflaufen würde.

Trotzdem sollte es den Verantwortlichen zu denken geben, dass von 17 Bundesligaheimspielen nur vier gewonnen wurden. Das gab es zuvor überhaupt erst einmal: in der Saison 1964/65, in der es allerdings nur 15 Heimspiele gab. Lediglich 19 Zähler in der Heimtabelle holten die Hessen letztmals in der Abstiegssaison 2010/11. "Diese Punktausbeute ist für uns überhaupt nicht zufriedenstellend. Wir wollen schon sehen, dass wir gerade zu Hause eine Macht sind und Spiele gewinnen", sagte Sportvorstand Markus Krösche nach dem 1:1 gegen Gladbach. Er führt die Probleme auch darauf zurück, dass die Mannschaft gegen tief und kompakt agierende Gegner teilweise zu wenige Lösungen fand.

Kolo Muani bringt Wucht mit

Für Abhilfe könnte in der kommenden Saison Neuzugang Randal Kolo Muani sorgen. Der 1,87 Meter große Stürmer des FC Nantes bringt die Wucht mit, die in dieser Saison fehlte. Damit könnte er sich als ganz wichtiges Puzzleteil erweisen, um noch variabler zu werden und auch defensiv ausgerichteten Kontrahenten wehzutun, wenn an manchen Tagen spielerische Lösungen fehlen.