So weit die Füße tragen: Murrays unglaubliches Comeback gegen Kokkinakis

In Melbourne war es bereits nach 4 Uhr morgens, als Andy Murray seinen 4:6, 6:7, 7:6, 6:3, 7:5-Sieg über Thanasi Kokkinakis endlich bejubeln durfte. Über fünf Sätze hatten sich die beiden "Gladiatoren" zuvor über den Platz getrieben.

Als Australier wusste Kokkinakis das Publikum natürlich in seinem Rücken und startete auch richtig gut ins Match. Der erste Satz gehörte dem 26-Jährigen, dem ein Break zum 6:4 letztlich reichte. Durchgang zwei war dann ähnlich: Kokkinakis mit Vorteilen und dem Break gegen Murray, der nicht ganz so griffig agierte wie noch bei seinem Auftakttriumph über Matteo Berrettini.

Was Murray aber besitzt, ist Kämpferherz - das hat der Schotte im Laufe der Jahre immer wieder teils eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Auch diesmal? Murray holte sich im zweiten Satz zwar das Break zurück, hatte dann aber im Tie-Break mit 2:6 das Nachsehen.

Kokkinakis lag 2:0 nach Sätzen vorne und war dank guter Aufschläge und einer brachialen Vorhand der bessere Spieler. Als dem Australier dann auch noch in Satz drei das frühe Break glückte, sah es nach einem Dreisatzerfolg aus.

Weit gefehlt, denn es war nur der Auftakt zu einem furiosen Murray-Comeback. Kokkinakis lag im Dritten schon mit 5:2 (!) vorne, als das Momentum kippte. Auf einmal war Murray da, kämpfte um jeden Ball und spielte Defensiv-Tennis wie zu seinen besten Zeiten. Der Lohn: Satz drei, allerdings half Kokkinakis mit einem krassen Überkopf-Volley-Fehler tatkräftig mit.

Letztlich war das aber auch das Glück des Tüchtigen - und der 35-jährige Murray blieb dran, hielt das Match nun offen, musste dabei immer wieder gegnerische Break-Chancen abwehren, um sich letzten Endes Satz vier mit 6:3 zu holen.

"Abnutzungskampf" im Fünften

Nach viereinhalb Stunden stand es also 2:2 nach Sätzen - da war es bereits 3 Uhr Ortszeit. Doch das Match hatte noch einiges Spielzeit in petto, um genau zu sein, noch eine weitere Stunde. Der Entscheidungssatz lebte von seiner Spannung, weniger von hochklassigem Tennis, das in diesem "Abnutzungskampf" auch nicht mehr erwartet werden konnte.

Beide Spieler wackelten bei ihrem eigenen Aufschlag, brachten ihr Service letztlich aber in dieser emotionalen Achterbahnfahrt durch, bis zum elften Spiel. In diesem nahm Murray seinem Kontrahenten mit einem exzellenten Inside-out-Vorhandwinner den Aufschlag ab - und durfte auf einmal zum Matchgewinn aufschlagen.

Den Triumph ließ sich der ehemalige Weltranglistenerste nicht mehr nehmen, nach über fünf Stunden und 45 Minuten Spielzeit machte Murray den Fünf-Satz-Erfolg perfekt und trifft nun in Runde drei auf den Spanier Roberto-Bautista Agut, der seinerseits gegen den amerikanischen Qualifikanten Brandon Holt ebenfalls nach 0:2-Satzrückstand über fünf Sätze gehen musste (4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 6:2).