"So war es leichter als erwartet": Erste Stimmen zum Flensburger Derbysieg

Nach der deutlichen Derbyniederlage überwiegt bei THW Kiel-Außen Niclas Ekberg die Enttäuschung. Auf der Gegenseite zeigten sich Johannes Golla und Kevin Møller glücklich.

"Es ist etwas ganz Besonderes, wir haben in der Abwehr fast das perfekte Spiel gezeigt", hatte sich Flensburg-Kapitän Johannes Golla am ARD-Mikrofon nach dem deutlichen Derbysieg gefreut: "Wir haben den Kielern gezeigt, dass es keinen Spaß macht gegen uns und vorne haben wir auch getroffen."

Ähnliche Töne schlug auch Gollas Teamkollege Kevin Møller bei DYN an: "Unsere Abwehr hat die Kieler in deren Sieben-gegen-Sechs sehr gut gestört, da haben sie sehr viele Fehler gemacht. So war es dann auch leichter, als erwartet", analysierte der Torwart, und stellte zwei Defensivsäulen heraus: "Man sollte das Ergebnis nicht leicht nehmen, also wir haben uns das verdient heute mit unserer Abwehr, Johannes (Golla) und (Blaz) Blagotinsek waren einfach überragend."

Auf die Bedeutung des Spiels angesprochen thematisierte Møller auch die Tiefschläge der Fördestädter, die etwa in Göppingen Punkte gelassen hatten: "Es läuft einiges schief dieses Jahr, wir haben einige Probleme, aber dass wir das unseren Fans zurückgeben können, das freut uns als Mannschaft."

Zuvor hatte Møller auch auf die Derbyhistorie gegen Kiel angespielt. Das 33:26 war der 40. Flensburger Sieg gegen den THW, und schon der zweite in der laufenden Saison. Der Däne freute sich: "Für uns hat es unglaublich viel Spaß gemacht. Wir haben hier so oft Probleme gehabt und richtig auf den Mund bekommen, heute ist es ein bisschen umgekehrt, das muss man auch genießen."

"Soll man nicht im Fernsehen sagen"

Gegenspieler Niclas Ekberg, der allein zwei Siebenmeter gegen Møller vergab, analysierte die Partie am DYN-Mikrofon: "Wir waren nicht konzentriert genug im Abschluss. Natürlich steht ein Weltklassetorwart hinter der Abwehr der Flensburger, aber wir scheitern zu viel bei den freien Chancen, um es überhaupt eng zu machen. Wir kämpfen uns Anfang der zweiten Halbzeit zurück, aber dann kommt natürlich der Klassiker, dass die Gegner ein, zwei Aktionen gut machen und dann ist die Luft wieder raus. Wir waren nicht stark genug."

Auch über die Vorbereitung sprach der Außen: "Wir versuchen natürlich, uns vor jedem Spiel optimal vorzubereiten. Ein Derby ist ein Spiel, wo man nur taktisch motivieren muss, weil Stimmung ist da, es ist ein großartiges Spiel. Deshalb sind die Emotionen auf jeden Fall da, man muss die nur im Griff haben: und in einigen Situationen heute hatten wir die nicht." Zuvor hatte er zudem festgestellt: "Leider war es an diesem Derbytag nicht genug von unserer Seite, und Flensburg hat verdient gewonnen."

Für Ekberg war es das letzte Nordderby. Nach der Saison verlässt der Schwede den deutschen Rekordmeister Richtung Ystads. Angesprochen darauf, was seine Gedanken nach dieser deutlichen Niederlage im letzten Derby sind, antwortete der 35-jährige: "Man soll das nicht im Fernsehen sagen, was ich für Gefühle habe."

» Spielbericht Handball Bundesliga: THW Kiel - SG Flensburg-Handewitt