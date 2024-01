So wäre der Spielplan von Deutschland in der Hauptrunde der Handball-EM

Deutschland möchte bei der Handball-EM nach dem 27:14-Auftaktsieg über die Schweiz schon gegen Nordmazedonien den Einzug in die Hauptrunde fixieren. Zum Vorrundenabschluss wartet noch das Duell mit Olympiasieger Frankreich, daher gilt es hier eine Zitterpartie zu vermeiden.

Mit einem Sieg über Nordmazedonien könnte das Team von Alfred Gislason schon vorher das Ticket zur Hauptrunde nach Köln lösen. Der weitere Spielplan hängt sowohl vom eigenen sportlichen Erfolg wie auch den Spielen der Konkurrenz ab.

Schnappt sich Deutschland den Sieg in der Gruppe A, dann würde man gleich am Donnerstag (18.01.) gegen den Spitzenreiter der Gruppe B spielen. Hier führt aktuell Kroatien vor Österreich das Feld an - beide Teams stehen sich am heutigen Sonntag gegenüber.

Auch Vizeeuropameister Spanien möchte noch den Sprung schaffen, muss dafür gegen Rumänien und Österreich gewinnen. Nach der 29:39-Niederlage gegen die Kroaten ist Platz 1 aktuell in weiter Ferne, sofern das Team um Domagoj Duvnjak nicht patzt.

Der zweite Hauptrundengegner (20.01.) wäre der Zweitplatzierte der Gruppe C, Ungarn führt aktuell die Rangliste vor Island und Serbien an, die mit einem Remis ins Turnier gestartet sind. Montenegro kämpft am heutigen Abend schon um die Wahrung seiner Möglichkeiten. Der Montag (22.01.) hält den Zweiten der Gruppe B, der Mittwoch (24.01.) dann das Duell mit dem Sieger der Gruppe C bereit.

Sollte das DHB-Team seine Gruppe hingegen als Zweiter beenden, blieben die Gegner zwar dieselben Gegner erhalten. Der Spielplan würde sich allerdings ändern. Zum Start (18.01.) wartet dann der Zweite der Gruppe C mit Ungarn, Island, Serbien und Montenegro und im Anschluss (20.01.) folgt der Vergleich mit dem Zweiten der Gruppe B. Erst an den letzten beiden Spieltagen würden dann die Duelle mit den Topteams der Gruppen C (22.01.) und B (24.01.) folgen.

Hauptrunde Handball-EM 2024

Gruppe I (Köln)

