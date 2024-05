So viele Zuschauer wie nie: Handball-Bundesliga stellt Rekord auf

Die Saison in der Handball-Bundesliga (HBL) steht kurz vor dem Ende. Doch schon jetzt steht fest, dass ein Zuschauerrekord erreicht wird. Gegenüber handball-world verrät Liga-Boss Frank Bohmann, was die Gründe dafür sind.

An diesem Sonntag geht in der Handball-Bundesliga (HBL) eine außergewöhnliche Saison zu Ende. Es gab negative Schlaglichter wie die positive Doping-Probe von Magdeburgs Torhüter Nikola Portner oder das Hin und Her um die Lizenz des HSV Hamburg. In Erinnerung bleiben aber vor allem ein erneut packender Meisterschaftskampf sowie das lange Zittern im Keller: Dinge, die unter anderem zu einem Rekord führen werden.

"Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr besondere Saison. Wir werden in dieser Saison einen neuen Zuschauerrekord aufstellen", sagt HBL-Geschäftsführer Frank Bohmann gegenüber handball-world. "Unser bisheriger Rekord wird deutlich übertroffen. Am Ende werden knapp 1,6 Millionen Zuschauer in den Hallen gewesen sein." Die bisherige Bestmarke lag laut Bohmann bei knapp 1,5 Millionen Zuschauern während einer Spielzeit.

Wirtschaftliche Lage fast aller Klubs "überragend"

Gründe für den Boom gibt es aus Sicht des HBL-Bosses mehrere. Allen voran nennt er den neuen Medienvertrag mit Dyn. Die Streamingplattform habe dem Handball mit "starker Arbeit auf den digitalen Plattformen und im Social-Media-Bereich" jüngeres Publikum zugeführt. Zudem habe die Heim-Europameisterschaft im Januar die Begeisterung für den Sport im Land vergrößert. Und auch die internationalen Erfolg deutscher Clubs in Champions League und European League würden helfen.

"All das wurde mit einer starken Mediensaison belohnt", sagt Bohmann. "Die wirtschaftliche Situation fast all unserer Klubs ist überragend."