So viel zahlt Galatasaray für Bayers Rekordeinkauf Demirbay

Er kam 2019 für die Leverkusener Rekordablöse von 32 Millionen Euro. Jetzt sind sich Bayer 04 und Galatasaray Istanbul über einen Transfer von Kerem Demirbay an den Bosporus einig. Der Bundesligist erhält nur noch einen Bruchteil seines Invests zurück, darf aber trotzdem mit dem Deal zufrieden sein.

Dass Kerem Demirbay bei einem Verkauf nicht mehr die für ihn gezahlte Ablöse von 32 Millionen Euro einbringen würde, war schon bei dessen Verpflichtung Anfang August 2019 klar. Schließlich holte der Werksklub den damals noch 25-Jährigen als Soforthilfe und Leistungsträger und nicht als Potenzialspieler, der seinen Wert noch entwickeln sollte.

Sportlich hat die Idee mit dem Mittelfeldspieler nicht hingehauen, für den Bayer jetzt im Idealfall noch gut ein Fünftel der gezahlten Ablöse erhalten wird. Nach kicker-Informationen ist sich Bayer 04 mit dem türkischen Meister einig. Der Champions-League-Teilnehmer zahlt gut vier Millionen Euro als fixe Ablöse. Allerdings kann dieser Betrag durch erfolgsabhängige Boni auf etwas über sechs Millionen Euro ansteigen.

Verlustgeschäft - aber ein guter Deal

Klingt dies aufs Erste wenig, so hatten Branchen-Insider gar vermutet, dass Bayer den früheren deutschen Nationalspieler mehr oder weniger ablösefrei ziehen lassen müsste, da dieser in den Planungen keine große Rolle mehr spielte und sein Vertrag bei Bayer im Sommer 2024 endet. So erhält Bayer zumindest einen Teil der investierten Ablöse zurück und spart zudem das Gehalt Demirbays ein. Dieser gehörte in Leverkusen zu den Großverdienern, soll in seinem Vertrag ein Fixgehalt von fünf Millionen Euro stehen haben.

Nach der Einigung der Klubs sollte der Deal nun zügig über den Tisch gehen. Demirbay soll mit Galatasaray, das am Mittwoch in Istanbul gegen Zalgiris Vilnius in der Qualifikation zur Champions League (Hinspiel 2:2) antritt, ins Trainingslager in den USA reisen.