"So viel wie nie zuvor": ARD präsentiert Pläne für Frauen-WM

Von der Frauen-WM in Australien und Neuseeland wird umfangreich berichtet. ARD und DAZN haben am Freitag Einzelheiten verraten.

Livespiele, Zusammenfassungen, Radio: Die ARD hat ihr Übertragungsangebot für die WM der Frauen in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) präsentiert. Demnach werden "so viele Spiele wie nie zuvor bei einer Fußball-WM der Frauen" gezeigt, sagte ARD-Sportkoordinator Axel Balkausky in einer Mitteilung. Neben der Ausstrahlung im TV setzt die Rundfunkanstalt dabei auch auf neue Wege.

Die Partien werden nicht nur live im Fernsehen laufen, sondern, wenn die ARD überträgt, auch in voller Länge in der ARD-Mediathek abrufbar sein. Dort wird es auch Highlight-Videos aller WM-Partien geben. Zudem soll es Audioreportagen "in den ARD-Radiowellen, auf sportschau.de und in der ARD-Audiothek" geben, heißt es weiter. Hintergrundberichterstattung will die ARD beispielsweise in Form von Talks und Geschichten rund um die deutsche Mannschaft anbieten.

Auch das ZDF sitzt mit im Boot - DAZN erwirbt Sublizenz

Lange Zeit war in Europa um einen TV-Blackout gefürchtet worden. Erst Mitte Juni hatten sich die Europäische Rundfunkunion (EBU) und der Weltverband FIFA nach monatelangem Rechtepoker über die Übertragung des Turniers geeinigt. Neben der ARD überträgt auch das ZDF in Deutschland, die DFB-Elf startet am 24. Juli in Melbourne gegen Marokko (10.30 Uhr MESZ/ZDF) in das Turnier.

Bilder vom Turnier sind auch bei DAZN zu sehen. Wie der kostenpflichtige Streamingdienst am Freitag mitteilte, werden Zusammenfassungen von allen Spielen kurz nach Abpfiff gezeigt. Dazu hat das Unternehmen nach eigenen Angaben eine Sublizenz von der Sportrechte-Agentur SportA von ARD und ZDF erworben.

DAZN teilte ferner mit, dass es alle Spiele der U-19-EM der Frauen vom 18. bis 30. Juli in Belgien live überträgt. Sowohl die WM als auch die U-19-EM fallen mit in das neu gestaltete Paket "DAZN World", das im Jahres-Abo monatlich 6,99 Euro kostet.

Hier kann man die Frauen-WM 2023 in TV und Stream sehen